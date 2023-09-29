Госдума поддержала депутатов Башкирии по введению штрафов

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
Инициативу о возможных штрафах за завышение оплаты за коммунальные услуги в Башкирии поддержала Государственная Дума. Данную идею внесли в проект депутаты Курултая Башкирии. Законопроект будет рассмотрен в Государственной Думе на первом чтении.
Однако члены комитета выразили предложение внести некоторые дополнения и уточнения в предложенный проект. В частности, отсутствует список органов, которые будут возлагать штрафы на нарушителей. Определение органов и учреждений, которые будут контролировать и применять штрафы за нарушения в области коммунальных платежей, является основным выводом комитета.
Вместе с тем, указывается на замечание правительства РФ о том, что введение административной ответственности за многократные нарушения проектных правонарушений, вплоть до дисквалификации должностных лиц, является преждевременным. Требуется провести анализ эффективности санкций за такие нарушения перед их введением. Это отмечается в заключении. Представители бизнес-сообщества и члены комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству разделяют аналогичную точку зрения.
Ранее Mkset сообщал о том, что жительница Башкирии получила квитанцию за отопление, которого нет. Жительница Стерлитамака Оксана Ж. сообщила Радию Хабирову, что 8 сентября ей пришла квитанция за «коммуналку», где была указана сумма за отопление, хотя, с ее слов, самого отопления в квартире пока нет. Кроме того, с ее слов, жители в апреле текущего года полностью оплатили квитанции, но отключили отопление раньше, и перерасчета не произвели, потому что им якобы отказывают в использовании домового счетчика.