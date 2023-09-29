Госдума поддержала депутатов Башкирии по введению штрафов

Ранее Mkset сообщал о том, что жительница Башкирии получила квитанцию за отопление, которого нет. Жительница Стерлитамака Оксана Ж. сообщила Радию Хабирову, что 8 сентября ей пришла квитанция за «коммуналку», где была указана сумма за отопление, хотя, с ее слов, самого отопления в квартире пока нет. Кроме того, с ее слов, жители в апреле текущего года полностью оплатили квитанции, но отключили отопление раньше, и перерасчета не произвели, потому что им якобы отказывают в использовании домового счетчика.