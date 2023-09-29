ЕР: Воссоединение новых регионов с Россией перспективно для государства

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:50
Как сообщает rostovgazeta.ru, «Единая Россия» постоянно обеспечивает новые регионы необходимой гуманитарной помощью. Фракция партии в Государственной думе способствовала законодательной интеграции Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в правовое поле России, она помогает внедрять механизмы социальной и государственной поддержки, а также осуществляет доставку продовольствия, строительных материалов, фармацевтических средств, оказывает адресную помощь, устраивает праздники для детей.
По словам главы центрального исполнительного комитета партии Александра Сидякина, в новые регионы было доставлено свыше 76 тысяч тонн гуманитарной помощи. Пункты гуманитарной помощи непрерывно функционируют во всех четырех регионах, а в ЛНР также открыты дополнительные площадки, которые партия запустила в работу при участии фонда «Ридовка Помогает!». «Наши активисты МГЕР, „Волонтерской Роты“ — а это более 2,5 тысячи ребят со всей страны — не только доставляют гумпомощь. Они помогают местным властям восстанавливать соцобъекты, жилье, проводят субботники. И делают это вместе с жителями», — рассказал о проходящей в регионах работе Александр Сидякин.
Руководитель центрального исполкома подчеркивает, что именно «Единая Россия» стала первой партией, которая пришла в новые регионы не только с гуманитарной миссией.
«Мы первыми создали сеть региональных, местных и первичных отделений. Сейчас общая численность членов „Единой России“ в новых субъектах превышает 160 тысяч человек. А то, как партия, ее кандидаты за это время подошли к работе с людьми, с их проблемами и инициативами, как формировали региональные разделы народной программы в ходе избирательной кампании, определило, что по итогам первых выборов в новых регионах мы получили квалифицированное большинство. Этот результат накладывает на нас большую ответственность за решение всех вопросов восстановления экономики, социальной поддержки людей. И мы уже занимаемся этим — по народной программе и при поддержке регионов-шефов строятся и ремонтируются школы, больницы, дороги, дома, детские площадки. При участии партпроектов открываются спортзалы, например по самбо. Вся работа по восстановлению инфраструктуры, социальной поддержке людей — наш приоритет», — перечислил множество реализованных партией инициатив депутат.
Кроме того, он заявил, что присоединение к России новых регионов крайне важно для нашей страны в целом. Это касается ее промышленных перспектив и продовольственной безопасности.
Как сообщает сайт ER.RU, днем ранее ГД в первом чтении приняла законодательную инициативу «Единой России», благодаря которой строительство промышленных парков в новых регионах будет проводиться проще и оперативнее. Таким образом, перед инвесторами откроется больше возможностей, местному населению будут предоставлены новые рабочие места, а экономика РФ получит дополнительные доходы. Например, в Донецкой народной республике намерены развивать такие холдинги, как Харцызский трубный завод, «Силур», «Донпромкабель», «Донецкгормаш», заводы «Азовэлектросталь», «Энергоспецмаш». Согласно заявлению Сидякина, к довоенным темпам работы начнут возвращаться угольная промышленность, машиностроение, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство.