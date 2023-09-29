ЕР: Воссоединение новых регионов с Россией перспективно для государства

«Мы первыми создали сеть региональных, местных и первичных отделений. Сейчас общая численность членов „Единой России“ в новых субъектах превышает 160 тысяч человек. А то, как партия, ее кандидаты за это время подошли к работе с людьми, с их проблемами и инициативами, как формировали региональные разделы народной программы в ходе избирательной кампании, определило, что по итогам первых выборов в новых регионах мы получили квалифицированное большинство. Этот результат накладывает на нас большую ответственность за решение всех вопросов восстановления экономики, социальной поддержки людей. И мы уже занимаемся этим — по народной программе и при поддержке регионов-шефов строятся и ремонтируются школы, больницы, дороги, дома, детские площадки. При участии партпроектов открываются спортзалы, например по самбо. Вся работа по восстановлению инфраструктуры, социальной поддержке людей — наш приоритет», — перечислил множество реализованных партией инициатив депутат.