Эксперт рассказал грозит ли России дефицит продуктов

Она подчеркнула, что около 85-90% сегмента пищевых ингредиентов являются импортозависимыми, а иностранные добавки присутствуют в каждом российском продукте. Но в настоящее время нет серьезного дефицита в пищевых добавках, как это было в 2021–2022 годах.