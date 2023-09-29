Эксперт рассказал грозит ли России дефицит продуктов

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Такую информацию предоставила Татьяна Савенкова, доктор технологических наук, профессор и директор НИИ качества, безопасности и технологии специализированных пищевых продуктов РЭУ имени Г. В. Плеханова, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Она подчеркнула, что около 85-90% сегмента пищевых ингредиентов являются импортозависимыми, а иностранные добавки присутствуют в каждом российском продукте. Но в настоящее время нет серьезного дефицита в пищевых добавках, как это было в 2021–2022 годах.
В то же время Савенкова отметила, что рынок адаптировался, были найдены новые поставщики, и запасы полны.
При этом эксперт ожидает, что при изменении экономической и политической ситуации может возникнуть потенциальный дефицит, связанный с непредвиденными логистическими сбоями или техногенными авариями на предприятиях.