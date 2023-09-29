Decathlon возвращается в Башкирию: когда и под каким новым названием

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
15 ноября в России запланировано восстановление деятельности спортивных магазинов Decathlon, сообщает издание «Mash».
За этими изменениями стоит компания ADS (All Do Sport). Владелец франшизы «Шоколадницы», БК, «Чайхоны № 1» и «Сыроварни» Вячеслав Мареев стал генеральным директором ООО «АРМ», официальным партнером Decathlon в России. Кроме этого, ООО «АРМ» также владеет франшизой испанского бренда одежды Mango.
35 магазинов Decathlon будут переданы компании, которая обязана сохранять рабочие места для 909 сотрудников. Окончательное разрешение профильной правительственной комиссии уже получено, что поддтверждает решение юридических вопросов.
По данным неназванного источника, товаров в точках продаж будет немного. Однако в планах компании — возможность импорта товаров из Китая, а также продажа продукции отечественных марок и установление партнерства с российскими производителями.
Напомним, что магазины Decathlon приостановили поставки в Россию и прекратили свою деятельность в конце марта 2022 года.