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Более 52 тысяч подростков Башкирии зарегистрировались в Госуслугах

Более 52 тысяч подростков Башкирии зарегистрировались в Госуслугах

29 сентября 2023, 07:29
Фото: 1MI
Личный кабинет на портале Госуслуг завели 52 084 жителя республики в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает минцифры региона.

Как выяснило ведомство, из них постоянно пользуются услугами портала 46 тысяч подростков. Регистрация на Госуслугах упрощает им доступ к цифровым ресурсам. Особенно это важно для школьников. К примеру, чтобы зайти в свой электронный дневник, посмотреть оценки, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение, записаться на онлайн-курсы, включиться в программу культурного просвещения людей, получив «Пушкинскую карту» и так далее.

Следует помнить, что ребенок младше 14 лет, который еще не получил российский паспорт, создать полноценную учетную запись на госпортале не сможет.

Госуслуги для несовершеннолетних и подростков заработали с начала 2022 года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Сегодня регистрация детей до 18 лет происходит в два этапа. До 14 лет ребята получают упрощенный аккаунт, который полностью контролируется родителями. А с 14 лет у них появляется возможность регистрироваться на портале самостоятельно, пояснили в пресс-службе министерства цифрового развития госуправления РБ.

Напомним, что кроме перевода госуслуг в цифру этот нацпроект помогает подключить соцобъекты и малонаселенные пункты к интернету, развивать электронный документооборот, а также создавать надежную и, самое главное, безопасную информационную инфраструктуру.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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