Более 52 тысяч подростков Башкирии зарегистрировались в Госуслугах

Госуслуги для несовершеннолетних и подростков заработали с начала 2022 года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Сегодня регистрация детей до 18 лет происходит в два этапа. До 14 лет ребята получают упрощенный аккаунт, который полностью контролируется родителями. А с 14 лет у них появляется возможность регистрироваться на портале самостоятельно, пояснили в пресс-службе министерства цифрового развития госуправления РБ.