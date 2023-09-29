Более 52 тысяч подростков Башкирии зарегистрировались в Госуслугах

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Как выяснило ведомство, из них постоянно пользуются услугами портала 46 тысяч подростков. Регистрация на Госуслугах упрощает им доступ к цифровым ресурсам. Особенно это важно для школьников. К примеру, чтобы зайти в свой электронный дневник, посмотреть оценки, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение, записаться на онлайн-курсы, включиться в программу культурного просвещения людей, получив «Пушкинскую карту» и так далее.
Следует помнить, что ребенок младше 14 лет, который еще не получил российский паспорт, создать полноценную учетную запись на госпортале не сможет.
Госуслуги для несовершеннолетних и подростков заработали с начала 2022 года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Сегодня регистрация детей до 18 лет происходит в два этапа. До 14 лет ребята получают упрощенный аккаунт, который полностью контролируется родителями. А с 14 лет у них появляется возможность регистрироваться на портале самостоятельно, пояснили в пресс-службе министерства цифрового развития госуправления РБ.
Напомним, что кроме перевода госуслуг в цифру этот нацпроект помогает подключить соцобъекты и малонаселенные пункты к интернету, развивать электронный документооборот, а также создавать надежную и, самое главное, безопасную информационную инфраструктуру.