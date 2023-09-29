Бастрыкин взял на контроль дело о поджоге охранника мигрантами в ТЦ в Уфе

Вопрос об избрании меры пресечения для задержанных поджигателей, пытающихся скрыться, решается в настоящее время в аэропорту. Уголовное дело по факту покушения на жизнь одного из охранников было возбуждено в отношении иностранных граждан в возрасте 28 и 30 лет.