Бастрыкин взял на контроль дело о поджоге охранника мигрантами в ТЦ в Уфе

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Инцидент в ночном клубе Уфы Meet Point, в котором главными подозреваемыми оказались двое иностранцев из Узбекистана, привлек внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он намерен тщательно изучить этот случай и выяснить обстоятельства происшедшего.
Охранник клуба, которого иностранцы хотели отомстить, подал жалобу и сообщил о произошедшем, вызвав реакцию высокопоставленных лиц. В попытке сбежать, двое граждан Узбекистана были задержаны прямо в аэропорту. Теперь они ожидают дальнейшего расследования и наказания за свои действия.
Вопрос об избрании меры пресечения для задержанных поджигателей, пытающихся скрыться, решается в настоящее время в аэропорту. Уголовное дело по факту покушения на жизнь одного из охранников было возбуждено в отношении иностранных граждан в возрасте 28 и 30 лет.
Следком отметил, что в ходе расследования будут проверены правовые основания пребывания этих иностранных граждан на территории России, а также эффективность контрольных мер, принимаемых должностными лицами миграционных органов с целью соблюдения миграционного законодательства, рассказывает UFA1.RU.
Напомним, 28 сентября, произошло серьезное происшествие около бара Meet Point, который находится в популярном торговом центре «Иремель». Согласно отчету специалистов, конфликт возник между иностранцами и охранниками. Причиной стал отказ охраны впускать мужчин в заведение из-за их явной нетрезвости и подозрительного поведения.