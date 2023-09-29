Башкирские школьники могут побороться за поездку в Москву

Обучение рассчитано на два месяца. За это время ученики пройдут шесть модулей, в каждом их ждет серия видеоуроков. По итогам программы участники выполнят практическое задание: самостоятельно создадут сайт и продемонстрируют полученные навыки. Оценивать работы на предмет функциональности, соответствия запросам пользователей, а также оригинальности и эстетики будет ИТ-команда-професссионалов компании МТС. Школьники, которые наиболее успешно выполнят задачу, получат приглашение на стажировку в столицу.