mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Башкирские школьники могут побороться за поездку в Москву

Башкирские школьники могут побороться за поездку в Москву

29 сентября 2023, 09:19
Школьники из Башкирии смогут в формате воркшопов освоить все этапы создания веб-сайта онлайн и, создав свой проект, поборются за поездку в Москву.

Обучаясь по бесплатной программе, разработанной ИТ-специалистами, башкирские школьники освоят веб-дизайн, научатся создавать концепции и заниматься оптимизацией. По итогам обучения участники должны выполнить практическое задание, которое позже смогут включить в свое портфолио, а также получат сертификат о прохождении курса.

Онлайн-курс рассчитан на учеников разного уровня подготовки. Программа для начинающих включает основы веб-дизайна: изучение различных графических инструментов, базового дизайна страниц, принципов пользовательского интерфейса и опыта. Для школьников, которые уже владеют базовыми навыками веб-дизайнера, предусмотрено более глубокое погружение в продвинутые техники, такие как адаптивный дизайн, интерактивные элементы и создание уникальных пользовательских интерфейсов.

Обучение рассчитано на два месяца. За это время ученики пройдут шесть модулей, в каждом их ждет серия видеоуроков. По итогам программы участники выполнят практическое задание: самостоятельно создадут сайт и продемонстрируют полученные навыки. Оценивать работы на предмет функциональности, соответствия запросам пользователей, а также оригинальности и эстетики будет ИТ-команда-професссионалов компании МТС. Школьники, которые наиболее успешно выполнят задачу, получат приглашение на стажировку в столицу.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Decathlon возвращается в Башкирию: когда и под каким новым названием
Сегодня, 07:45
Бастрыкин взял на контроль дело о поджоге охранника мигрантами в ТЦ в Уфе
Сегодня, 05:49
«Самолёт полетел вниз с ужасной скоростью». Пассажир рейса в Уфу рассказал о ЧП
Вчера, 17:07
Внимание всем: Мавлиев предупредил о крупных пробках по всей Уфе
Сегодня, 03:52
Земли изымут у жителей Уфы для строительства дороги до кладбища
Сегодня, 09:47
Выбор экспертов: дом или квартира, новостройка или вторичка?
27 сентября, 10:14