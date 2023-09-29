Башкирские школьники могут побороться за поездку в Москву

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Обучаясь по бесплатной программе, разработанной ИТ-специалистами, башкирские школьники освоят веб-дизайн, научатся создавать концепции и заниматься оптимизацией. По итогам обучения участники должны выполнить практическое задание, которое позже смогут включить в свое портфолио, а также получат сертификат о прохождении курса.
Онлайн-курс рассчитан на учеников разного уровня подготовки. Программа для начинающих включает основы веб-дизайна: изучение различных графических инструментов, базового дизайна страниц, принципов пользовательского интерфейса и опыта. Для школьников, которые уже владеют базовыми навыками веб-дизайнера, предусмотрено более глубокое погружение в продвинутые техники, такие как адаптивный дизайн, интерактивные элементы и создание уникальных пользовательских интерфейсов.
Обучение рассчитано на два месяца. За это время ученики пройдут шесть модулей, в каждом их ждет серия видеоуроков. По итогам программы участники выполнят практическое задание: самостоятельно создадут сайт и продемонстрируют полученные навыки. Оценивать работы на предмет функциональности, соответствия запросам пользователей, а также оригинальности и эстетики будет ИТ-команда-професссионалов компании МТС. Школьники, которые наиболее успешно выполнят задачу, получат приглашение на стажировку в столицу.