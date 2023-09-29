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Башкирия представила в Москве проект уфимского цифрового «умного кампуса»

29 сентября 2023, 05:05
На проходящем в НИУ Московского государственного строительного университета симпозиуме «Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития» презентовали проект цифровизации межвузовского кампуса в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На стратегической сессии «Применение цифровых решений, как часть жизненного цикла для „Кампусов мирового уровня“ в любой точке России» директор департамента бюджетных инвестиций минобрнауки России Рустем Даутов подчеркнул, что в теме цифровизации кампусов — главное прийти к предметным, релевантным, управленческим решениям, которые можно будет предлагать правительству. Ведь кампусы определены в качестве пилотных проектов — на них будет происходить апробация системы по умной цифровой эксплуатации на базе отечественного программного обеспечения в рамках импортозамещения.

— Мы считаем, что неверно ставить знак равенства между межвузовским кампусом и университетами. Первый намного более широкое понятие, так как предполагает интеграцию и совместную работу вузов, а также создание ряда сервисов, в том числе цифровых, которых нет в обычном университете. В единую цифровую систему уфимского «Умного кампуса» войдут образовательный процесс, научная работа, внеучебная жизнь, а специальные сервисы помогут организовать мероприятия и управлять совместными проектами. С помощью мобильного приложения можно будет узнать расписание занятий, просмотреть цифровую библиотеку, открыть навигацию по кампусу. Также в проекте предлагаются различные мультимедийные решения, — объяснил руководитель проектного офиса строительства межвузовского кампуса в Уфе Сергей Гладких.

Всероссийский проект по созданию кампусов входит в нацпроект «Наука и университеты», реализуемый минобрнауки страны. Уфа — в числе восьми городов, где должны появиться межвузовские кампусы. Это даст России свыше 61 тысячи мест для подготовки кадров в соответствии с направлениями региональных стратегий социально-экономического развития, а также увеличит национальную долю обучающихся, систематически занимающихся наукой, молодых преподавателей и ученых.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости
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