Башкирия представила в Москве проект уфимского цифрового «умного кампуса»

— Мы считаем, что неверно ставить знак равенства между межвузовским кампусом и университетами. Первый намного более широкое понятие, так как предполагает интеграцию и совместную работу вузов, а также создание ряда сервисов, в том числе цифровых, которых нет в обычном университете. В единую цифровую систему уфимского «Умного кампуса» войдут образовательный процесс, научная работа, внеучебная жизнь, а специальные сервисы помогут организовать мероприятия и управлять совместными проектами. С помощью мобильного приложения можно будет узнать расписание занятий, просмотреть цифровую библиотеку, открыть навигацию по кампусу. Также в проекте предлагаются различные мультимедийные решения, — объяснил руководитель проектного офиса строительства межвузовского кампуса в Уфе Сергей Гладких.