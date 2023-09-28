Врач предупредила о похожих на простуду заболеваниях

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Врач-терапевт Фатима Абдуллаева рассказала, что есть несколько болезней, которые можно спутать с простудой, но на самом деле это разные заболевания. Среди них: грипп, сезонная аллергия, бронхит, COVID-19 и стрептококковая инфекция — более серьезная форма заболевания, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Все мы наверняка слышали о гриппе и его симптомах. Эти симптомы очень похожи на простуду, однако стоит отметить, что вирус гриппа более заразен и может вызывать более тяжелые симптомы.
Осенью и зимой очень часто встречаются и грипп, и простуда. И иногда действительно сложно отличить их друг от друга. Но есть различия, которые помогают нам различать эти заболевания. Простуда обычно протекает легче, чем грипп, а у гриппа симптоматика выражена значительно сильнее.
Аллергию также можно отличить от простуды. При простуде появляется лихорадка и общая слабость, а при аллергии добавляются зуд в глазах, першение в горле и порой насморк. Чтобы предотвратить аллергическую реакцию, достаточно избегать контакта с аллергенами, что нельзя сделать при простуде.