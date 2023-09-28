Врач предупредила о похожих на простуду заболеваниях

Осенью и зимой очень часто встречаются и грипп, и простуда. И иногда действительно сложно отличить их друг от друга. Но есть различия, которые помогают нам различать эти заболевания. Простуда обычно протекает легче, чем грипп, а у гриппа симптоматика выражена значительно сильнее.