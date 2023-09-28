В Уфе уже восемь часов горит база отдыха. Оперативная информация с «Лукоморья»

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Башкирии рассказали Mkset о ходе тушения пожара в «Лукоморье». Напомним, пожар на базе отдыха начался сегодня днём, огонь распространился на несколько построек.
На данный момент открытое горение ликвидировано, однако о полной победе над пожаром говорить рано. В тушении участвует 27 спасателей с 8 единицами техники — к имевшимся 6 привлекли ещё 2 машины. В тушении участвуют также силы муниципальной службы противопожарной охраны.
На данный момент на месте пожара работают дознаватели, которые должны воссоздать картину произошедшего. По словам представителя ГУ МЧС России по Башкирии, до прибытия экстренных служб все посетители и персонал были эвакуированы.
Общая площадь возгорания составляет 850 квадратных метров.