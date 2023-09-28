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В Уфе продолжается тушение пожара в «Лукоморье»

В Уфе уже восемь часов горит база отдыха. Оперативная информация с «Лукоморья»

28 сентября 2023, 15:37
Фото: 1MI

В Уфе продолжается тушение пожара в «Лукоморье»

Пожар начался перед обедом и до сих пор не потушен

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Башкирии рассказали Mkset о ходе тушения пожара в «Лукоморье». Напомним, пожар на базе отдыха начался сегодня днём, огонь распространился на несколько построек.

На данный момент открытое горение ликвидировано, однако о полной победе над пожаром говорить рано. В тушении участвует 27 спасателей с 8 единицами техники — к имевшимся 6 привлекли ещё 2 машины. В тушении участвуют также силы муниципальной службы противопожарной охраны.

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На данный момент на месте пожара работают дознаватели, которые должны воссоздать картину произошедшего. По словам представителя ГУ МЧС России по Башкирии, до прибытия экстренных служб все посетители и персонал были эвакуированы.

Общая площадь возгорания составляет 850 квадратных метров.

#Уфа#Пожар#Новости Уфы#МЧС#Происшествие#Идэль Гумеров
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