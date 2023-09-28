В Уфе уже восемь часов горит база отдыха. Оперативная информация с «Лукоморья»

На данный момент открытое горение ликвидировано, однако о полной победе над пожаром говорить рано. В тушении участвует 27 спасателей с 8 единицами техники — к имевшимся 6 привлекли ещё 2 машины. В тушении участвуют также силы муниципальной службы противопожарной охраны.