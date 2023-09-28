В Уфе презентовали коллекцию видовых квартир «Divo Residence»

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
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Updated Сегодня, 06:01
Презентация нового ЖК от Группы компаний Prime Development в Music Hall 27 собрала более 250 человек. Для создания соответствующей атмосферы гостей вечера встречали дамы в боа из перьев экзотических птиц, также на территории работали тематические площадки, фотозоны и даже «шатер предсказаний».
Как рассказали представители застройщика, строительство нового жилого комплекса уже началось — в южной части «Зеленой рощи», в районе ул. Армавирской и Зайнаб Биишевой. Неотъемлемой частью каждой квартиры будут панорамные окна: поскольку дома расположатся на возвышенности, то жильцов будет радовать масштабный вид на город, зеленый массив, реки Уфу и Белую. Центральная фигура в концепции Divo Residence — человек и его умение восхищаться, верить в чудеса и радоваться жизни.
— Создатели проекта Divo Residence вкладывали в него всю душу, чтобы там было комфортно жить, чувствуя себя на высоте — в прямом и переносном смысле, — подчеркнул генеральный директор ГК Prime Development Антон Водолеев.
Комплекс видовых квартир интригует органичным сочетанием изысканного дизайна с эргономикой и высоким качеством строительства. Кстати, заниматься спортом можно будет и в самом здании: внутри будет построен просторный тренажерный и спортивный залы, а фитнес-холл подойдет как для занятий танцами и йогой, так и для серьезной работы над своим телом и кардиотренировок.
Кроме того, на первом этаже будет организована комфортная зона для проведения деловых переговоров, ресепшен и детская игровая комната. Важно, что каждая из зон будет выполнена в собственном уникальном стиле. Так, дети смогут в любое время года почувствовать дух приключений — побыть водителем минивэна, спрятать клад в палатке или поиграть в кафе. Добавим, что в детской игровой зоне предусмотрено атравматичное покрытие и установлены круглосуточные камеры видеонаблюдения. Всего в ЖК будет установлено более 150 камер, чтобы жильцы могли через мобильное приложение отслеживать происходящее на территории комплекса.
В холле обустроят отдельный паркинг для велотранспорта, детских колясок и самокатов с возможностью подзарядки электронных гаджетов. Архитекторы предусмотрели отдельный кофортный вход в эту зону со стороны улицы.
В ЖК будут работать четыре высокоскоростных лифта (2,5 м/с), что позволит жильцам быстро и максимально удобно добираться до нужного этажа. Представители Prime Development также поделились планами по установке «умных» счетчиков», которые упростят процесс сбора данных и оплаты коммунальных платежей. Все показания будут передаваться дистанционно.
Застройщик продумал самые разные планировки — от небольших студий до smart 4-комнатных квартир. На 25 этаже разместятся «хай-флэты» с высотой потолков 3,3 метра и удивительными видами на Уфу. В целом же дома бизнес-класса Divo Residence в обозримом будущем планируется объединить в большой жилой комплекс с собственной инфраструктурой и общей закрытой территорией. Поэтому уже сейчас застройщик берет на себя социальную ответственность в части благоустройства микрорайона. В частности, проведен ямочный ремонт проезжей части на ул. Зайнаб Биишевой. Также будет отремонтирована система отопления в школе №158, чтобы дети могли учиться в теплых классах зимой. Кроме того, на первом этаже строящегося ЖК будут выделены помещения под частный детский сад — их передадут в пользование городу.
Реклама. ИП Носкова Д. Р. erid: LjN8JwdgM