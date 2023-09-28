В Уфе презентовали коллекцию видовых квартир «Divo Residence»

Застройщик продумал самые разные планировки — от небольших студий до smart 4-комнатных квартир. На 25 этаже разместятся «хай-флэты» с высотой потолков 3,3 метра и удивительными видами на Уфу. В целом же дома бизнес-класса Divo Residence в обозримом будущем планируется объединить в большой жилой комплекс с собственной инфраструктурой и общей закрытой территорией. Поэтому уже сейчас застройщик берет на себя социальную ответственность в части благоустройства микрорайона. В частности, проведен ямочный ремонт проезжей части на ул. Зайнаб Биишевой. Также будет отремонтирована система отопления в школе №158, чтобы дети могли учиться в теплых классах зимой. Кроме того, на первом этаже строящегося ЖК будут выделены помещения под частный детский сад — их передадут в пользование городу.