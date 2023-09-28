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В Уфе на нашлось покупателей на трамваи и троллейбусы МУЭТ

В Уфе на нашлось покупателей на трамваи и троллейбусы МУЭТ

28 сентября 2023, 03:43
Фото: 1MI
Ранее на торги были выставлены трамваи и троллейбусы предприятия. Несмотря на то, что их стоимость более чем на 72 млн рублей, желающих их приобрести все равно не нашлось, сообщается на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Торги по продаже подвижного состава банкротного МУЭТ Уфы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Как сообщал ранее Mkset, в мае текущего года на торги были выставлены пять трамваев и 57 троллейбусов предприятия. Начальная цена имущества определялась в 326,8 млн руб. При этом еженедельно она снижалась на 6%. таким образом, на момент окончания торгов стоимость транспорта составила 254,2 млн руб.

Отмечается, что имущество выставлялось на торги как социально-значимое. В соответствии с условиям конкурса, победитель обязан был заключить с администрацией Уфы соглашение об использовании объекта в соответствии с его социальным назначением.

Помимо того победитель торгов должен был содержать имущество надлежащим образом и использовать его в соответствии с целевым назначением — осуществлять бесперебойные пассажирские перевозки по установленному графику.

Примечательно, что МУЭТ уже выставлял свои трамваи и троллейбусы на торги в апреле этого года — за 363,1 млн руб. Тогда на участие в торгах также не поступило ни одной заявки.

#Администрация Уфы#Торги#Общественный транспорт#Транспорт#МУЭТ Уфы#Трамваи#Азамат Нухов
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