В Уфе на нашлось покупателей на трамваи и троллейбусы МУЭТ

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Торги по продаже подвижного состава банкротного МУЭТ Уфы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Как сообщал ранее Mkset, в мае текущего года на торги были выставлены пять трамваев и 57 троллейбусов предприятия. Начальная цена имущества определялась в 326,8 млн руб. При этом еженедельно она снижалась на 6%. таким образом, на момент окончания торгов стоимость транспорта составила 254,2 млн руб.
Отмечается, что имущество выставлялось на торги как социально-значимое. В соответствии с условиям конкурса, победитель обязан был заключить с администрацией Уфы соглашение об использовании объекта в соответствии с его социальным назначением.
Помимо того победитель торгов должен был содержать имущество надлежащим образом и использовать его в соответствии с целевым назначением — осуществлять бесперебойные пассажирские перевозки по установленному графику.
Примечательно, что МУЭТ уже выставлял свои трамваи и троллейбусы на торги в апреле этого года — за 363,1 млн руб. Тогда на участие в торгах также не поступило ни одной заявки.