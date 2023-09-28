В Уфе на нашлось покупателей на трамваи и троллейбусы МУЭТ

Торги по продаже подвижного состава банкротного МУЭТ Уфы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Как сообщал ранее Mkset, в мае текущего года на торги были выставлены пять трамваев и 57 троллейбусов предприятия. Начальная цена имущества определялась в 326,8 млн руб. При этом еженедельно она снижалась на 6%. таким образом, на момент окончания торгов стоимость транспорта составила 254,2 млн руб.