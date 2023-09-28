Мигранты подожгли двух мужчин в популярном торговом центре в Уфе

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В ночь на 28 сентября, в КРК «Мегаполис» находящийся внутри здания уфимского ТЦ «Иремель» двое, предположительно граждан Узбекистана, подожгли двух мужчин на входе в клуб. По неизвестной причине мигранты якобы облили бензином двух мужчин и подожгли их.
В пресс-службе МВД по РБ Mkset сообщили, что данная информация уточняется.
Напомним, ранее на этой неделе группа мужчин из Узбекистана устроила массовую драку с применением холодного и травматического оружия. Один из участников конфликта, вооружившись топором, нанес двоим мужчинам в возрасте 28 и 32 лет несколько ударов по голове и другим частям тела. В настоящий момент он заключен под стражу.
По данным СК РФ, в 2022 году по преступлениям, совершенным мигрантами, было возбуждено 4231 уголовное дело, что почти в три раза больше, чем в 2021 году. Отмечается, что количество убийств выросло в пять раз, а преступлений против половой неприкосновенности, в том числе в отношении несовершеннолетних, — на 30%.
По данным МВД РФ, за первые шесть месяцев 2023 года общее число преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 6,5% по сравнению с 2022 годом. Однако в эту статистику не попадают преступления, совершенные мигрантами, которые уже получили российское гражданство. При этом за январь — март 2023 года российскими гражданами стали более 106 тысяч иностранных граждан.