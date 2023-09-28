Мигранты подожгли двух мужчин в популярном торговом центре в Уфе

По данным СК РФ, в 2022 году по преступлениям, совершенным мигрантами, было возбуждено 4231 уголовное дело, что почти в три раза больше, чем в 2021 году. Отмечается, что количество убийств выросло в пять раз, а преступлений против половой неприкосновенности, в том числе в отношении несовершеннолетних, — на 30%.