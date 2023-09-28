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В Уфе горит баня и административное здание на базе отдыха «Лукоморье»

В МЧС Башкирии раскрыли подробности о пожаре на базе отдыха «Лукоморье»

28 сентября 2023, 08:17
Фото: 1MI

В Уфе горит баня и административное здание на базе отдыха «Лукоморье»

К месту пожара прибыли сотрудники экстренных служб и пожарная техника

Как сообщили в пресс-службе министерства, на территории базы отдыха «Лукоморье» горит баня и административное здание с пристроем. На тушение поданы пожарные стволы, также проводится охлаждение рядом стоящих строений. Подчеркивается, что на месте работают шесть единиц пожарной техники.

— Принимаются все необходимые меры для недопущения распространения огня, — прокомментировали в МЧС.

Отмечается, что информации о пострадавших на текущий момент не поступала. Причины возникновения пожара установит дознаватель МЧС.

В Уфе горит популярная база отдыха
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#Происшествия#Пожар#МЧС#Азамат Нухов#МЧС Башкирии
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