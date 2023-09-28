В МЧС Башкирии раскрыли подробности о пожаре на базе отдыха «Лукоморье»

Как сообщили в пресс-службе министерства, на территории базы отдыха «Лукоморье» горит баня и административное здание с пристроем. На тушение поданы пожарные стволы, также проводится охлаждение рядом стоящих строений. Подчеркивается, что на месте работают шесть единиц пожарной техники.