В МЧС Башкирии раскрыли подробности о пожаре на базе отдыха «Лукоморье»

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Как сообщили в пресс-службе министерства, на территории базы отдыха «Лукоморье» горит баня и административное здание с пристроем. На тушение поданы пожарные стволы, также проводится охлаждение рядом стоящих строений. Подчеркивается, что на месте работают шесть единиц пожарной техники.
— Принимаются все необходимые меры для недопущения распространения огня, — прокомментировали в МЧС.
Отмечается, что информации о пострадавших на текущий момент не поступала. Причины возникновения пожара установит дознаватель МЧС.