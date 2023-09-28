В Госдуму внесут законопроект о бесплатной земле для семей после десяти лет брака

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Эту инициативу предложила группа депутатов, возглавляемая Леонидом Слуцким, председателем комитета Госдумы по международным делам и лидером фракции ЛДПР, пишет RT.
Предложение закрепить такие изменения в Земельном кодексе России будет рассмотрено в парламенте. Если идея будет поддержана, то семьи, состоящие в браке не менее десяти лет и имеющие детей, смогут бесплатно получить земельный участок от государства.