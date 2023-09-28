mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

В Госдуму внесут законопроект о бесплатной земле для семей после десяти лет брака

28 сентября 2023, 08:35
Законопроект о предоставлении бесплатной земли для семей, проживающих в браке более десяти лет и имеющих детей, будет внесен в Госдуму.

Эту инициативу предложила группа депутатов, возглавляемая Леонидом Слуцким, председателем комитета Госдумы по международным делам и лидером фракции ЛДПР, пишет RT.

Предложение закрепить такие изменения в Земельном кодексе России будет рассмотрено в парламенте. Если идея будет поддержана, то семьи, состоящие в браке не менее десяти лет и имеющие детей, смогут бесплатно получить земельный участок от государства.

Подпишитесь
В Уфе задержали мигрантов, которые подожгли двоих посетителей развлекательного центра
Сегодня, 09:33
Спортсмен, ветеран СВО: что известно о 22-летнем депутате Курултая Башкирии
Сегодня, 06:34
В МЧС Башкирии раскрыли подробности о пожаре на базе отдыха «Лукоморье»
Сегодня, 08:17
В Уфе закроют движение на Шакшинском мосту
Сегодня, 05:09
Яндекс Карты изучили отзывы на уфимские рестораны и бары
26 сентября, 11:26
Выбор экспертов: дом или квартира, новостройка или вторичка?
Вчера, 10:14