Суд принял решение в отношении вооруженного топором участника массовой драки в Уфе

Во вторник, 26 сентября, Иззатилло А. был задержан по подозрению в покушении на убийство двух человек во время массовой драки. В тот же день органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом, а части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.



