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Участника массовой драки в Уфе заключили под стражу на два месяца

Суд принял решение в отношении вооруженного топором участника массовой драки в Уфе

28 сентября 2023, 04:00
Фото: 1MI

Участника массовой драки в Уфе заключили под стражу на два месяца

Мужчину задержали 26 сентября по по подозрению в покушении на убийство двух человек, сообщает пресс-служба МВД Башкирии

Орджоникидзевский районный суд г. Уфы рассмотрел материал об избрании меры пресечения в отношении 31-летнего Иззатилло А. По результатам рассмотрения, суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 25 ноября 2023 года.

Напомним, в понедельник, 25 сентября, на на торговой базе в Уфе произошла массовая драка. Отмечается, что участники конфликта, предположительно, произошедшего на почве ревности, применяли травматическое и холодное оружие. Так, один из участников драки, вооружившись топором, нанес двоим мужчинам в возрасте 28 и 32 лет несколько ударов по голове и другим частям тела.

Во вторник, 26 сентября, Иззатилло А. был задержан по подозрению в покушении на убийство двух человек во время массовой драки. В тот же день органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом, а части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Полиция раскрыла причину массовой драки на топорах на рынке Уфы
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