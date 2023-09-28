Суд принял решение в отношении вооруженного топором участника массовой драки в Уфе

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Орджоникидзевский районный суд г. Уфы рассмотрел материал об избрании меры пресечения в отношении 31-летнего Иззатилло А. По результатам рассмотрения, суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 25 ноября 2023 года.
Напомним, в понедельник, 25 сентября, на на торговой базе в Уфе произошла массовая драка. Отмечается, что участники конфликта, предположительно, произошедшего на почве ревности, применяли травматическое и холодное оружие. Так, один из участников драки, вооружившись топором, нанес двоим мужчинам в возрасте 28 и 32 лет несколько ударов по голове и другим частям тела.
Во вторник, 26 сентября, Иззатилло А. был задержан по подозрению в покушении на убийство двух человек во время массовой драки. В тот же день органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом, а части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.