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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Среднюю стоимость квадратного метра жилья для Башкирии повысили на 1,79%

Стоимость жилья в Башкирии вырастет к концу года

28 сентября 2023, 07:26
Фото: 1MI

Среднюю стоимость квадратного метра жилья для Башкирии повысили на 1,79%

Среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на четвертый квартал текущего года установило министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Минстрой РФ установил среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на четвертый квартал текущего года. Как следует из приказа ведомства, для Башкирии данный показатель составит 101 590 руб.

Отметим, что в третьем квартале текущего года средняя рыночная стоимость жилья в республике составляла 99 772 ₽. Таким образом, стоимость увеличилась на 1,79%.

Справка

Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ используются для расчета размеров социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

#Общество#Недвижимость#Азамат Нухов#Цена на недвижимость
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