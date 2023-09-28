Стоимость жилья в Башкирии вырастет к концу года

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Минстрой РФ установил среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на четвертый квартал текущего года. Как следует из приказа ведомства, для Башкирии данный показатель составит 101 590 руб.
Отметим, что в третьем квартале текущего года средняя рыночная стоимость жилья в республике составляла 99 772 ₽. Таким образом, стоимость увеличилась на 1,79%.
Показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ используются для расчета размеров социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета.