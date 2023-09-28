Спортсмен, ветеран СВО: что известно о 22-летнем депутате Курултая Башкирии

Однако в мае жизнь молодого парня разделилась на до и после. Так, 10 мая отряд Артура попал под минометный обстрел, в ходе которого он получил первое ранение. С его слов, мина пролетела где-то в 20 метрах от него, к счастью, он успел пригнуться. Осколок пробил шлем и попал ему в лицо. Позже осколкам занялись врачи в госпитале.