Спортсмен, ветеран СВО: что известно о 22-летнем депутате Курултая Башкирии

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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В Башкирии были избраны 110 депутаты VII созыва Госсобрания республики. Обновился состав парламента, по данным «Ъ-Башкортостан», на 62%. Самым молодым депутатом созыва стал 22-летний Артур Галеев, который потерял руку в ходе специальной военной операции и вернулся домой.
Родился Артур в Уфе в семье рабочих, окончил школу №104, а после Уфимских колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. До армии увлекался спортом, в частности, тхэквондо и преподавал в «Динамо».
Уже после колледжа отправился на срочную службу в армию РФ, в последствии подписал контракт с Минобороны РФ. Как рассказывал сам Артур журналистам, держаться с началом специальной военной операции было сложно — помогали фотографии родных и письма.
Однако в мае жизнь молодого парня разделилась на до и после. Так, 10 мая отряд Артура попал под минометный обстрел, в ходе которого он получил первое ранение. С его слов, мина пролетела где-то в 20 метрах от него, к счастью, он успел пригнуться. Осколок пробил шлем и попал ему в лицо. Позже осколкам занялись врачи в госпитале.
23 мая Артуру повезло меньше. Во время боя военнослужащий будучи гранатометчиком шел одним из первых в штурмовой группе. В результате, они попали под танковый обстрел. Снаряд взорвался рядом с бойцом и задел его руку.
Сам Артур Галеев рассказывал журналистам, что в первые минуты после он не понимал, что произошло. Хотел пошевелить рукой, но ничего не чувствовал. Началось сильное кровотечение. В эти мгновения он вспоминал о семье, потому решил, что нужно спасти себя ради родных. Парень наложил на раненную руку жгут и после помог сослуживцу выбрать из-под обломков. Сохранить руку врачи не смогли — она была ампутирована.
Артур Галеев был награжден медалями Суворова и «За боевое отличие», а также орденом Мужества и генерала М. Шаймуратова.
На данный момент парень помогает в благотворительном фонде по сбору гуманитарной помощи для отправки в зону специальной военной операции.
В апреле Артур сообщил в своем телеграм-канале, что занял должность помощника депутата Государственной думы РФ Ризвана Курбанова.
Кандидатом в депутаты Курултая Башкортостана официально стал 27 июля. О чем так же сообщил в своем блоге. Выборы состоялись 10 сентября.
Свое удостоверение Артур Галеев получил 22 сентября, в парламенте республики он будет представлять партию «Единая Россия».
Отметим, что помимо Артура Галеева в новый состав парламента также вошли достаточно известные персоны. Это спортсмены Эльбрус Нигматуллин и Джефф Монсон, олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина, шашистка Тамара Тансыккужина, актриса Юлия Краснова и бард Рамиль Бадамшин.
Перешли на работу в парламент и чиновники разного ранга. Это главы муниципалитетов, например, Янаульского, Благовещенского и Бакалинского районов и города Октябрьский. А также замминистра ЖКХ РБ Вилорий Угаров, вице-премьер правительства РБ Илшат Тажитдинов, глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров и министр образования Айбулат Хажин.