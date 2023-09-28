«Случается»: «Башавтотранс» прокомментировал нехватку автобусов в Уфе

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Айгуль С. ждала автобус 20 минут и, не дождавшись, была вынуждена вызывать такси, чтобы уехать с Советской площади. До этого время ожидания составило 40 минут. В «Башавтотрансе» извинились и сослались на острую нехватку водительского состава.
По словам Анны Шороховой, представительницы государственного перевозчика, компания пытается всеми силами справиться с кадровым дефицитом. Например, к 18 сентября было принято 25 новых водителей (правда, не говорится, сколько уволилось).
Другая причина долгого ожидания — заторы на дорогах из-за час-пиков, ДТП, погодных условий и дорожных работ.
Мы писали о том, как Уфа оказалась на грани транспортного коллапса, попробовали вместе с экспертами установить причины и выходы из ситуации. О нехватке водителей и других рабочих писали в другой статье.