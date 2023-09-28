Скейт-парк вместо входной арки. В Уфе отчитались о ходе ремонта в нашумевшем парке

На месте прежней арки, которая оказалась не по душе главе Башкирии, поставят новую. Старая входная группа снесена, теперь со стороны улицы Пушкина залили фундамент, установили колонны и собираются установить каркас антаблемента (в него входят декор, парапеты, плиты перекрытия, ригель). Рядом с ним хотят поставить арт-объект «Аленький цветочек», за которую город заплатил 6,11 млн рублей. А соседняя скульптурная группа «Детство» обойдётся нам в 10,7 млн рублей. Кстати, та же компания будет ремонтировать парк имени Ленина в Уфе.