Скейт-парк вместо входной арки. В Уфе отчитались о ходе ремонта в нашумевшем парке

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
На 95% закончены работы по благоустройству сада имени Сергея Аксакова в центре Уфы.
В мэрии говорят, что полностью привели в надлежащий вид прилегающие территории и набережную пруда, доделали скейт-парк, сцену амфитеатра. Кроме них в саду должны появиться торговые киоски, открытая библиотека.
На месте прежней арки, которая оказалась не по душе главе Башкирии, поставят новую. Старая входная группа снесена, теперь со стороны улицы Пушкина залили фундамент, установили колонны и собираются установить каркас антаблемента (в него входят декор, парапеты, плиты перекрытия, ригель). Рядом с ним хотят поставить арт-объект «Аленький цветочек», за которую город заплатил 6,11 млн рублей. А соседняя скульптурная группа «Детство» обойдётся нам в 10,7 млн рублей. Кстати, та же компания будет ремонтировать парк имени Ленина в Уфе.
По планам мэрии, преображённый Сад им. Аксакова должен открыться 11 октября.