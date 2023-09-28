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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Мэрия Уфы отчиталась о ходе реконструкции сада Аксакова

Скейт-парк вместо входной арки. В Уфе отчитались о ходе ремонта в нашумевшем парке

28 сентября 2023, 15:03
Фото: 1MI

Мэрия Уфы отчиталась о ходе реконструкции сада Аксакова

Ранее Хабиров захотел снести там входную арку

На 95% закончены работы по благоустройству сада имени Сергея Аксакова в центре Уфы.

В мэрии говорят, что полностью привели в надлежащий вид прилегающие территории и набережную пруда, доделали скейт-парк, сцену амфитеатра. Кроме них в саду должны появиться торговые киоски, открытая библиотека.

Этой арки больше нетЭтой арки больше нет
Этой арки больше нет
Фото: 1MI

На месте прежней арки, которая оказалась не по душе главе Башкирии, поставят новую. Старая входная группа снесена, теперь со стороны улицы Пушкина залили фундамент, установили колонны и собираются установить каркас антаблемента (в него входят декор, парапеты, плиты перекрытия, ригель). Рядом с ним хотят поставить арт-объект «Аленький цветочек», за которую город заплатил 6,11 млн рублей. А соседняя скульптурная группа «Детство» обойдётся нам в 10,7 млн рублей. Кстати, та же компания будет ремонтировать парк имени Ленина в Уфе.

По планам мэрии, преображённый Сад им. Аксакова должен открыться 11 октября.

#Уфа#Реконструкция#Новости Уфы#Мэрия#Идэль Гумеров#Сад Аксакова
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