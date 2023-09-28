«Самолёт полетел вниз с ужасной скоростью». Пассажир рейса в Уфу рассказал о ЧП

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Пассажир рейса «Анталья-Уфа рассказал о чрезвычайном происшествии, случившемся в самолёте на высоте тысячи километров. Рейс выполнялся авиакомпанией Corendon Airlines.
По его словам, 28 сентября самолёт столкнулся с проблемами на борту. Оказалось, что в салоне обнаружена разгерметизация корпуса. С такой неисправностью самолёт лететь не может, поэтому пришлось экстренно снижаться.
Затем случилось самое неприятное. «Пилот в панике начал орать: „Mergency landing. Masks on urgently“». В переводе на русский язык это значит: «Аварийная посадка. Срочно наденьте маски». Маски выпали над сиденьями, а самолёт с огромной скоростью устремился вниз.
Из-за резкого снижения в самолёт начал быстро поступать холод, а давление начало сильно подниматься. Поэтому у пассажиров сильно заложило уши.
К счастью, всё обошлось. Благодаря профессионализму пилотов самолёт благополучно приземлился в Уфе. Однако тем, кто сегодня планировал вылететь в Анталью, отпуск явно подпортили. Рейс из Уфы должна была выполнять та же самая компания Corendon Airlines