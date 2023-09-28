mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

«Самолёт полетел вниз с ужасной скоростью». Пассажир рейса в Уфу рассказал о ЧП

«Самолёт полетел вниз с ужасной скоростью». Пассажир рейса в Уфу рассказал о ЧП

28 сентября 2023, 17:07
Фото: 1MI
Сегодня явно не день авиакомпании Corendon Airlines

Пассажир рейса «Анталья-Уфа рассказал о чрезвычайном происшествии, случившемся в самолёте на высоте тысячи километров. Рейс выполнялся авиакомпанией Corendon Airlines.

По его словам, 28 сентября самолёт столкнулся с проблемами на борту. Оказалось, что в салоне обнаружена разгерметизация корпуса. С такой неисправностью самолёт лететь не может, поэтому пришлось экстренно снижаться.

Рейс «Уфа — Анталья»: задержка больше 10 часов
Узнать подробнее
Видео: t.me/ufa_rb

Затем случилось самое неприятное. «Пилот в панике начал орать: „Mergency landing. Masks on urgently“». В переводе на русский язык это значит: «Аварийная посадка. Срочно наденьте маски». Маски выпали над сиденьями, а самолёт с огромной скоростью устремился вниз.

Из-за резкого снижения в самолёт начал быстро поступать холод, а давление начало сильно подниматься. Поэтому у пассажиров сильно заложило уши.

К счастью, всё обошлось. Благодаря профессионализму пилотов самолёт благополучно приземлился в Уфе. Однако тем, кто сегодня планировал вылететь в Анталью, отпуск явно подпортили. Рейс из Уфы должна была выполнять та же самая компания Corendon Airlines

#Видео#Уфа#Новости Уфы#Происшествие#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Уфимский лес, ставший лакомым куском для застройщиков и закладчиков, начали вырубать
Сегодня, 10:34
«Возмущены раздолбайством»: Что происходит с общественным транспортом в Уфе
Сегодня, 10:29
Спортсмен, ветеран СВО: что известно о 22-летнем депутате Курултая Башкирии
Сегодня, 06:34
«Дым идёт из-под крыши» — директор горящей базы отдыха под Уфой дал комментарий
Сегодня, 11:14
Выбор экспертов: дом или квартира, новостройка или вторичка?
Вчера, 10:14