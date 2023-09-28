«Самолёт полетел вниз с ужасной скоростью». Пассажир рейса в Уфу рассказал о ЧП

К счастью, всё обошлось. Благодаря профессионализму пилотов самолёт благополучно приземлился в Уфе. Однако тем, кто сегодня планировал вылететь в Анталью, отпуск явно подпортили. Рейс из Уфы должна была выполнять та же самая компания Corendon Airlines