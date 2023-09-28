«Родитель один и номер два» — Сенатор от Башкирии высказалась о семейных ценностях

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Член Совета Федерации от Башкирии Лилия Гумерова призвала культивировать традиционные ценности в школах. По её мнению, традиционная семья наряду с уважением старших и многонациональностью являются базой «национальной безопасности» России.
Парламентарий считает, что необязательно вводить под каждую из этих категорий отдельный учебник, но предлагает использовать эти традиционные ценности и в изучении других предметов. Например, математики. Так, по её мнению, условия задач можно каким-то образом написать с опорой на традиционные ценности: «не так, что родитель один и родитель номер два».
Более того, на скрепах, традиционных духовно-нравственных ценностях должна опираться и наука. А в образование, продолжает Гумерова, можно вводить и идеологию. Не обошла сенатор вниманием и дискуссии о новом учебнике истории. По её мнению, историю надо изучать только в позитивном ключе, не зацикливаясь на негативных явлениях и отрицательных качествах некоторых личностей.
Ранее в скандальную историю попала министр труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова, рассказавшая о том, что женщины должны сначала рожать детей, а потом уже задумываться проблемами благосостояния.