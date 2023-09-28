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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Сенатор из Башкирии Лилия Гумерова высказалась за традиционные ценности в семье

«Родитель один и номер два» — Сенатор от Башкирии высказалась о семейных ценностях

28 сентября 2023, 13:28
Фото: 1MI

Сенатор из Башкирии Лилия Гумерова высказалась за традиционные ценности в семье

Идеология должна проникнуть в школы, а скрепы — стать основой науки

Член Совета Федерации от Башкирии Лилия Гумерова призвала культивировать традиционные ценности в школах. По её мнению, традиционная семья наряду с уважением старших и многонациональностью являются базой «национальной безопасности» России.

Парламентарий считает, что необязательно вводить под каждую из этих категорий отдельный учебник, но предлагает использовать эти традиционные ценности и в изучении других предметов. Например, математики. Так, по её мнению, условия задач можно каким-то образом написать с опорой на традиционные ценности: «не так, что родитель один и родитель номер два».

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Более того, на скрепах, традиционных духовно-нравственных ценностях должна опираться и наука. А в образование, продолжает Гумерова, можно вводить и идеологию. Не обошла сенатор вниманием и дискуссии о новом учебнике истории. По её мнению, историю надо изучать только в позитивном ключе, не зацикливаясь на негативных явлениях и отрицательных качествах некоторых личностей.

Ранее в скандальную историю попала министр труда и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова, рассказавшая о том, что женщины должны сначала рожать детей, а потом уже задумываться проблемами благосостояния.

#Общество#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Совет Федерации#Лилия Гумерова
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