«Родитель один и номер два» — Сенатор от Башкирии высказалась о семейных ценностях

Парламентарий считает, что необязательно вводить под каждую из этих категорий отдельный учебник, но предлагает использовать эти традиционные ценности и в изучении других предметов. Например, математики. Так, по её мнению, условия задач можно каким-то образом написать с опорой на традиционные ценности: «не так, что родитель один и родитель номер два».