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Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

Пассажиры в аэропорту Уфы объяты паникой: что происходит

Пассажиры в аэропорту Уфы объяты паникой: что происходит

28 сентября 2023, 16:18
Фото: 1MI
Вылет должен был состояться в 14:35

Самолёт рейса XC 8054 не вылетит в Турцию до конца сегодняшнего дня. Ранее в аэропорте «Уфа» сообщали, что вылет будет перенесён на 22:40 по уфимскому времени. Однако технические неполадки устранить не удалось.

Теперь стало известно, что пассажиры смогут вылететь в Анталью лишь в 1:00 ночи. Таким образом авиакомпания Corendon Airlines задержала рейс более, чем на 10 часов.

Роспотребнадзор опубликовал памятку о том, на что имеют право пассажиры при подобных задержках рейса. В список попали: хранение багажа, комната матери и ребёнка пассажирам с детьми младше 7 лет, прохладительные напитки, бесплатное горячее питание (каждые 6 часов задержки днём и каждые 8 часов ночью), бесплатное размещение в гостинице и трансфер от воздушного вокзала до гостиницы и обратно.

Ранее мы сообщали, что аэропорт «Уфа» предоставил пассажирам воду и горячее питание.

#Башкирия#Уфа#Новости Уфы#Транспорт#Задержка рейса#Происшествие#Идэль Гумеров
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