Пассажиры в аэропорту Уфы объяты паникой: что происходит

Роспотребнадзор опубликовал памятку о том, на что имеют право пассажиры при подобных задержках рейса. В список попали: хранение багажа, комната матери и ребёнка пассажирам с детьми младше 7 лет, прохладительные напитки, бесплатное горячее питание (каждые 6 часов задержки днём и каждые 8 часов ночью), бесплатное размещение в гостинице и трансфер от воздушного вокзала до гостиницы и обратно.