Пассажиры в аэропорту Уфы объяты паникой: что происходит

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Самолёт рейса XC 8054 не вылетит в Турцию до конца сегодняшнего дня. Ранее в аэропорте «Уфа» сообщали, что вылет будет перенесён на 22:40 по уфимскому времени. Однако технические неполадки устранить не удалось.
Теперь стало известно, что пассажиры смогут вылететь в Анталью лишь в 1:00 ночи. Таким образом авиакомпания Corendon Airlines задержала рейс более, чем на 10 часов.
Роспотребнадзор опубликовал памятку о том, на что имеют право пассажиры при подобных задержках рейса. В список попали: хранение багажа, комната матери и ребёнка пассажирам с детьми младше 7 лет, прохладительные напитки, бесплатное горячее питание (каждые 6 часов задержки днём и каждые 8 часов ночью), бесплатное размещение в гостинице и трансфер от воздушного вокзала до гостиницы и обратно.
Ранее мы сообщали, что аэропорт «Уфа» предоставил пассажирам воду и горячее питание.