РЭО выплатил владельцам экооблигаций доход в 763 млн руб

ППК «Российский экологический оператор» создана по указу президента РФ 14 января 2019 года. Ее главная задача — создать в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Во исполнение целей национального проекта «Экология» в этой сфере необходимо сократить объем захоронения ТКО и, как следствие, снизить экологическую нагрузку на население. К 2030 году в России необходимо обеспечить сортировку 100%-ного объема ТКО и снизить на 50% объем ТКО, которые направляются на полигоны. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей невозможно.