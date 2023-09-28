РЭО выплатил владельцам экооблигаций доход в 763 млн руб

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, с 1 января 2023 года компания разместила восемь выпусков облигаций со ставкой купона, определяемой на основании ключевой ставки ЦБ РФ. Их общая номинальная стоимость составила 26,4 млрд рублей. Об это пишет gorod55.ru.
«Средства от выпущенных облигаций были направлены на создание новых объектов обращения с ТКО. Сумма по купонному доходу, выплаченная инвесторам по состоянию на 30 сентября 2023 года, составила 763 млн рублей. РЭО является получателем государственной субсидии, которая позволяет компенсировать расходы на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России. В условиях роста инфляции и цикла повышения ключевой ставки ЦБ облигации РЭО благодаря плавающей ставке являются защитным механизмом, пользующимся интересом как институциональных, так и розничных инвесторов», — отметил Буцаев.
Глава РЭО добавил, что новая мера поддержки позволила предоставить финансирование восьми инвестпроектам. Это ООО РО «Восток» в Тульской области (1,591 млрд рублей), АО «УКООЛО» в Ленинградской области (2,978 млрд рублей), три проекта в Московской области — ООО «МПК Коломенский» (2,010 млрд рублей), ООО «Каширский МПК» (2,157 млрд рублей), ООО «Сергиево-Посадский МПК» (1,938 млрд рублей), два проекта АО «Невский экологический оператор» в Санкт-Петербурге — КПО «Волхонка 1» (881 млн рублей), КПО «Волхонка 2» (3,545 млрд рублей) и предприятия группы «Ситиматик» (11,299 млрд рублей).
ППК «Российский экологический оператор» создана по указу президента РФ 14 января 2019 года. Ее главная задача — создать в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Во исполнение целей национального проекта «Экология» в этой сфере необходимо сократить объем захоронения ТКО и, как следствие, снизить экологическую нагрузку на население. К 2030 году в России необходимо обеспечить сортировку 100%-ного объема ТКО и снизить на 50% объем ТКО, которые направляются на полигоны. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей невозможно.