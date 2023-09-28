РЭО: Концессионные соглашения составили 70% портфеля инвестпроектов РЭО

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Накануне в рамках инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП» представители РЭО приняли участие в обсуждении вопросов, касающихся инвестиций в отрасль. Как отметили участники, в 2022–2023 годах совокупный объем инвестиций по концессионным соглашениям, заключенным субъектами РФ, достиг уровня 113,6 млрд рублей. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
«Если раньше, в 2020–2021 годах, мы финансировали инвестиционные проекты, то сейчас в планах РЭО на 2023−2024 годы профинансировать проекты, 70% из которых занимают концессионные соглашения. При этом в 2023 году было заключено 20 концессионных соглашений с общей суммой инвестиций 63,3 млрд рублей, — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. — Эти концессии реализуются в 13 субъектах РФ. Всего в 2022–2023 годах было заключено 46 концессионных соглашений на общую сумму 113,6 млрд рублей. В рамках этих концессий в 29 субъектах РФ будет построено 6 млн тонн мощностей обработки ТКО».
Он отметил, что в 2021-м — 2 квартале 2023 года компания профинансировала инвестиционные проекты, где процент концессионных сделок составил 10%. Всего же компания профинансировала четырнадцать проектов общим объемом инвестиций 79,4 млрд рублей.
В рамках сессии «Концессии в сфере ТКО. Как трансформировался рынок с 2021 года?» в ходе Российской недели ГЧП заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев заявил, что за 3 года инвестиции в отрасль ТКО достигли 200 млрд рублей.
«Мы посчитали, что сумма денег, вложенных в отрасль, уже превышает 200 млрд рублей. В 2019 году мы еще раскачивались, только начался федеральный проект, можно сказать, что за три года мы достигли достаточно приличных результатов с точки зрения инвестиций в сферу обращения с ТКО», — сообщил Королев.
Отметим, что в период проведения инфраструктурного конгресса РЭО совместно с представителями адвокатского бюро «Качкин и партнеры» провел мастер-класс «ТКО: наиболее проблемные вопросы при юридическом и финансовом структурировании концессий». Участники подискутировали о проблемах правового и юридического структурирования концессий в сфере ТКО, о поправках в концессионное законодательство, которые вступают в силу 1 октября 2023 года.