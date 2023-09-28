Рекордную убыль населения зафиксировали в Башкирии

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Так, по прошествии первых семи месяцев текущего года в Башкирии на свет появилось 20 502 ребенка, при этом умерло 27 969 человек. Показатель естественной убыли населения по республике составил -3,1 жителя в расчете на 1 000 человек.
Показатели разнятся в зависимости от муниципалитета. Так, в Бураевском районе естественная убыль населения составила -13,2 на 1 000 человек. Высокие показатели также зарегистрированы в в Федоровском (-11,9), Краснокамском (-9,3) и и Ермекеевском (-9) районах.
Одновременно с этим в ряде районов отмечается тенденция к естественному приросту населения. Бурзянский район (+4,6), Уфимский (+1,6), Абзелиловский (+1,4).