mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

В пяти муниципалитетах Башкирии зафиксирована рекордная убыль населения

Рекордную убыль населения зафиксировали в Башкирии

28 сентября 2023, 05:43
Фото: 1MI

В пяти муниципалитетах Башкирии зафиксирована рекордная убыль населения

Данные о приросте и убыли населения в республике публикует Башстат

Так, по прошествии первых семи месяцев текущего года в Башкирии на свет появилось 20 502 ребенка, при этом умерло 27 969 человек. Показатель естественной убыли населения по республике составил -3,1 жителя в расчете на 1 000 человек.

Показатели разнятся в зависимости от муниципалитета. Так, в Бураевском районе естественная убыль населения составила -13,2 на 1 000 человек. Высокие показатели также зарегистрированы в в Федоровском (-11,9), Краснокамском (-9,3) и и Ермекеевском (-9) районах.

Одновременно с этим в ряде районов отмечается тенденция к естественному приросту населения. Бурзянский район (+4,6), Уфимский (+1,6), Абзелиловский (+1,4).

#Общество#Рождаемость#Статистика#Смертность#Азамат Нухов#Население
Подпишитесь
Мобилизованного уфимца, которого мать смогла вернуть домой, снова посылают на СВО
Вчера, 12:12
«Огонь покрыл уже весь самолет»: в аэропорту «Уфа» загорелся Ту-154
Вчера, 12:59
«Хотят лишить»: участники СВО обратились к Хабирову с просьбой сохранить больницу
Вчера, 11:29
«Дорогостоящий проект». Стало известно, когда трамваи вернутся на проспект Октября
Вчера, 07:50
Яндекс Карты изучили отзывы на уфимские рестораны и бары
26 сентября, 11:26
Выбор экспертов: дом или квартира, новостройка или вторичка?
Вчера, 10:14