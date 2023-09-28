Пожар на «Лукоморье», дефицит автобусов в Уфе и покушение на охранника

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Перед обедом над селом Михайловка в Уфимском районе поднялось огненное зарево — загорелась база отдыха «Лукоморье». Как сказал директор заведения, причины пожара неизвестны. По его словам, благодаря звуку пожарной сигнализации удалось узнать, что пожар начался в одном из помещений. Когда прибежали на место, увидели уже дым, валивший из-под крыши. Благо, удалось вовремя эвакуировать персонал и посетителей. На данный момент — 22:00 — тушение пожара продолжается.
В культурно-развлекательном комплексе «Мегаполис» было тоже жарко. Там двое людей хотели попасть, возможно, на боулинг или в мягкий кинотеатр, однако охранники оказались непреклонны: «Вы не пройдёте!». Обиженные мужчины вынуждены были ретироваться, однако вернулись с канистрой бензина. Облив охранников, они попробовали поджечь их. Задумка наказать обидчика не удалась — пожар повредил помещение «Мегаполиса», но не работников службы безопасности. Вскоре стало известно, что поджигателей задержали в аэропорте «Уфа».
«Башавтотранс» пытается оправдаться за транспортную ситуацию в Уфе. Там говорят, что главная проблема — нехватка водителей. Однако «Башавтотранс» — лишь перевозчик, ситуация с общественным транспортом больше должна волновать городские и республиканские власти. Однако и они упёрлись в кадровый дефицит и нехватку автобусов. Мы попробовали понять, возможно ли решение проблемы лишь привлечением водителей и закупкой автобусов.
Однако проблемы были не только у пассажиров автобусов. Так, уфимцы не могут вылететь в Анталью уже более 10 часов. Дело в технических неисправностях. Из-за этого аэропорту пришлось кормить и поить пассажиров за свой счёт. Пассажиры другого рейса сегодня могут праздновать новый день рождения, потому что на высоте тысяч метров была обнаружена разгерметизация судна.
Образование должно быть связано с традиционными ценностями, а также — идеологизировано. Так считает представитель Башкирии в российском сенате Лилия Гумерова. По её словам, даже решая математические задачи мы должны исходить из того, что традиционно — когда есть мама и папа. А не так, чтобы «родитель один и номер два». Также сенатор думает, что на духовных скрепах должна быть основана современная наука. Наверное, чтобы самолёты больше не разгерметизировались.