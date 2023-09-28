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Published Сегодня, 05:06

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Updated Сегодня, 05:08

В Уфе перевозчик пересмотрел решение о повышении стоимости проезда

Пересмотрел решение: в администрации Уфы рассказали о повышении цен на проезд

28 сентября 2023, 05:06
Фото: 1MI

В Уфе перевозчик пересмотрел решение о повышении стоимости проезда

Ранее сообщалось, что стоимость проезда на двух популярных городских маршрутах планируется повысить с 18 октября.

Ранее в администрации Уфы заявили, что стоимость проезда на автобусных маршрутах №218 «Ул. Гилева — Больница №18» и №257к «Ул. Дагестанская — Больница №21» изменится с 18 октября. В частности, перевозчик ООО «Альянс СКД» планировал повысить стоимость проезда до 40 рублей.

Как сообщил перевозчик в среду, 27 сентября, решение о повышении стоимости проезда было им пересмотрено — стоимость проезда останется прежней.

Отметим, что новость о повышении стоимости проезда на маршрутах вызвала волну недовольства среди уфимцев. Среди озвученных горожанами претензий к перевозчику — нехватка автобусов на маршруте и качество пассажироперевозок. Не обошлось и без выпадов в сторону транспортной реформы.

#Общество#Город#Дороги#Новости Уфы#Транспорт#Автобусы#Азамат Нухов
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