Пересмотрел решение: в администрации Уфы рассказали о повышении цен на проезд

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
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Updated Сегодня, 05:08
Ранее в администрации Уфы заявили, что стоимость проезда на автобусных маршрутах №218 «Ул. Гилева — Больница №18» и №257к «Ул. Дагестанская — Больница №21» изменится с 18 октября. В частности, перевозчик ООО «Альянс СКД» планировал повысить стоимость проезда до 40 рублей.
Как сообщил перевозчик в среду, 27 сентября, решение о повышении стоимости проезда было им пересмотрено — стоимость проезда останется прежней.
Отметим, что новость о повышении стоимости проезда на маршрутах вызвала волну недовольства среди уфимцев. Среди озвученных горожанами претензий к перевозчику — нехватка автобусов на маршруте и качество пассажироперевозок. Не обошлось и без выпадов в сторону транспортной реформы.