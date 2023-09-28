Пересмотрел решение: в администрации Уфы рассказали о повышении цен на проезд

Отметим, что новость о повышении стоимости проезда на маршрутах вызвала волну недовольства среди уфимцев. Среди озвученных горожанами претензий к перевозчику — нехватка автобусов на маршруте и качество пассажироперевозок. Не обошлось и без выпадов в сторону транспортной реформы.