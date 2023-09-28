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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Осень — не время болеть! Где вовремя поставят правильный диагноз и назначат лечение

Осень — не время болеть! Где вовремя поставят правильный диагноз и назначат лечение

28 сентября 2023, 11:18
Фото: 1MI
Осенне-зимний период в Уфе — время острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), которые часто протекают в легкой форме и не представляют значительной угрозы для здоровья. Многие не обращаются к врачу, но отсутствие лечения может привести к серьезным последствиям для здоровья.

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В некоторых случаях (например, у пожилых людей и/или при наличии хронических заболеваний) возбудители ОРВИ могут стать причиной болезни с тяжелым течением и вызвать серьезные осложнения (синусит, тонзиллит, гайморит, бронхит, пневмония и пр.). Снизить риск тяжелого течения заболевания можно при помощи своевременной диагностики и лечения.

Что о необходимо знать об ОРВИ?

Обычно, острые респираторные инфекции сопровождаются воспалением слизистой оболочки дыхательных путей и интоксикацией всего организма.

Основные возбудители ОРВИ — вирусы гриппа А и В, парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирусы, риновирусы, бокавирус и коронавирусы.

В группу риска тяжелого течения ОРВИ входят дети до двух лет, дети и взрослые с ослабленной иммунной системой, пожилые люди (старше 65 лет) и беременные.

Во время и после ОРВИ могут обостряться хронические болезни: сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии, заболевания органов дыхания и т. д.

Основные симптомы острых респираторных инфекций:

  • общая слабость;
  • насморк;
  • кашель;
  • боль в горле;
  • повышение температуры тела и т. д.

Важные различия симптомов заболеваний:

Грипп, как правило, начинается с внезапного подъема температуры до 39-40°С, сильного озноба, отмечаются выраженные мышечные и головные боли. Высокая температура может держаться 3-4 суток и сопровождаться бессонницей. Нередко грипп протекает тяжело и вызывает осложнения: бронхит, пневмонию, отит и пр.

Риновирусная инфекция поражает слизистую оболочку носа и носоглотки, что проявляется заложенностью носа и обильными слизистыми выделениями.

COVID-19 характеризует повышение температуры, сухой кашель (либо кашель с небольшим количеством мокроты), одышка, миалгия, утомление, ощущение заложенности в грудной клетке. На раннем этапе возможно расстройство пищеварительной системы (тошнота, рвота, диарея).

При возникновении этих симптомов необходимо обратиться к врачу, который после сбора анамнеза и осмотра назначит необходимые обследования и лечение.

Правильная диагностика — залог эффективного лечения

Существуют противовирусные лекарства, которые направленно воздействуют на определенных возбудителей инфекции. Определение конкретного патогена с помощью лабораторных исследований поможет врачу подобрать эффективное лечение.

Для этого компания ИНВИТРО до 30 ноября предлагает выполнить комплекс тестов для выявления наиболее распространенных возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 со скидкой 20%.

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