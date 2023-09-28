«Не дают никакой информации!» — В Уфе задержали рейс на курорт в Турции

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Пользователи соцсетей пожаловались на то, что в аэропорте «Уфа» задержан рейс в курортный город Анталья. Самолёт, который должен был отправиться на юг днём, вылетит поздним вечером.
Речь идёт о рейсе XC 8054. Судя по жалобам пассажиров, его задержали без объяснения причин, не дали никакой информации. Кроме того, людей не обеспечили едой и водой.
Однако нам в пресс-службе аэропорта «Уфа» дали другую информацию. Выяснилось, что самолёт вылетит в 22:40 по местному времени. Пассажиры будут обеспечены горячим питанием, а к данной минуте им выдали воду. Рейс отменили по техническим причинам.
Оказывается, самолёт принадлежит авиакомпании Corendon Airlines. Летом воздушное судно той же фирмы более суток не могло покинуть Уфу.