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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В Уфе на несколько часов задержали рейс в Анталью

«Не дают никакой информации!» — В Уфе задержали рейс на курорт в Турции

28 сентября 2023, 13:08
Фото: 1MI

В Уфе на несколько часов задержали рейс в Анталью

Мы получили комментарий из аэропорта «Уфа»

Пользователи соцсетей пожаловались на то, что в аэропорте «Уфа» задержан рейс в курортный город Анталья. Самолёт, который должен был отправиться на юг днём, вылетит поздним вечером.

Речь идёт о рейсе XC 8054. Судя по жалобам пассажиров, его задержали без объяснения причин, не дали никакой информации. Кроме того, людей не обеспечили едой и водой.

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Однако нам в пресс-службе аэропорта «Уфа» дали другую информацию. Выяснилось, что самолёт вылетит в 22:40 по местному времени. Пассажиры будут обеспечены горячим питанием, а к данной минуте им выдали воду. Рейс отменили по техническим причинам.

Оказывается, самолёт принадлежит авиакомпании Corendon Airlines. Летом воздушное судно той же фирмы более суток не могло покинуть Уфу.

#Уфа#Турция#Аэропорт#Новости Башкирии#Транспорт#Задержка рейса#Идэль Гумеров#Анталья
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