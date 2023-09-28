«Не дают никакой информации!» — В Уфе задержали рейс на курорт в Турции

Однако нам в пресс-службе аэропорта «Уфа» дали другую информацию. Выяснилось, что самолёт вылетит в 22:40 по местному времени. Пассажиры будут обеспечены горячим питанием, а к данной минуте им выдали воду. Рейс отменили по техническим причинам.