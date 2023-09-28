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Posted 28 сентября 2023, 14:26

Published 28 сентября 2023, 14:26

Modified 28 сентября 2023, 17:28

Updated 28 сентября 2023, 17:28

На самой опасной дороге в Башкирии обнаружили тело

28 сентября 2023, 14:26

В Белорецком районе Башкирии произошло смертельное ДТП

Печальное место известно как «Тёщин язык».

В Белорецком районе возле «тещиного языка» на трассе «Уфа-Инзер-Белорецк» произошла смертельная авария. По данным ГИБДД, этот участок дороги — самый смертоносный в Башкирии.

В инспекции сообщают, что ДТП произошло с Chevrolet Niva, ехавшим навстречу с лесовозом Volvo. Последний лишь слегка повредил кабину, врезавшись в отбойник. Гораздо большие повреждения получил внедорожник. Находившийся за его рулём 52-летний житель Белорецка погиб. Водитель лесовоза не пострадал.

Сейчас оперативные службы устанавливают обстоятельства аварии.

В четырёх километрах от этого места 3 недели назад погиб член КПРФ Ханиф Ахмедьянов.

#Происшествия#ГИБДД#Новости Башкирии#Происшествие#Белорецкий район
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