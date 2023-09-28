На самой опасной дороге в Башкирии обнаружили тело

Posted 28 сентября 2023, 14:26
Published 28 сентября 2023, 14:26
Modified 28 сентября 2023, 17:28
Updated 28 сентября 2023, 17:28
В Белорецком районе возле «тещиного языка» на трассе «Уфа-Инзер-Белорецк» произошла смертельная авария. По данным ГИБДД, этот участок дороги — самый смертоносный в Башкирии.
В инспекции сообщают, что ДТП произошло с Chevrolet Niva, ехавшим навстречу с лесовозом Volvo. Последний лишь слегка повредил кабину, врезавшись в отбойник. Гораздо большие повреждения получил внедорожник. Находившийся за его рулём 52-летний житель Белорецка погиб. Водитель лесовоза не пострадал.
Сейчас оперативные службы устанавливают обстоятельства аварии.
В четырёх километрах от этого места 3 недели назад погиб член КПРФ Ханиф Ахмедьянов.