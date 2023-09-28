На самой опасной дороге в Башкирии обнаружили тело

В инспекции сообщают, что ДТП произошло с Chevrolet Niva, ехавшим навстречу с лесовозом Volvo. Последний лишь слегка повредил кабину, врезавшись в отбойник. Гораздо большие повреждения получил внедорожник. Находившийся за его рулём 52-летний житель Белорецка погиб. Водитель лесовоза не пострадал.