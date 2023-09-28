Уфимский лес, ставший лакомым кусков для застройщиков и закладчиков, начали вырубать

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В соцсетях появились сообщения о вырубке деревьев в Кошкином лесу. Кто занимается работами — неизвестно.
По мнению автора поста, на этом месте мог бы быть парк. Ранее мы рассказывали о борьбе между застройщиками и активистами за Кошкин лес, которая ведётся несколько лет. На одном из участков леса должны были обустроить сквер, однако дело не сдвинулось с мёртвой точки.
Мы обратились за комментариями в «Горзеленхоз». Там предположили, что вырубка происходит по разрешению, но посоветовали обратиться в управление коммунального хозяйства и благоустройства города. В отделе благоустройства мэрии трубку не взяли.
Ранее власти говорили, что в лесу спиливают аварийные деревья. Однако жители ближайших кварталов заявили, что сплошной вырубке подвергаются целые растения.