mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

В Уфе неизвестные рубят деревья в Кошкином лесу

Уфимский лес, ставший лакомым кусков для застройщиков и закладчиков, начали вырубать

28 сентября 2023, 10:34
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

В Уфе неизвестные рубят деревья в Кошкином лесу

Кто ведёт вырубку, неизвестно

В соцсетях появились сообщения о вырубке деревьев в Кошкином лесу. Кто занимается работами — неизвестно.

По мнению автора поста, на этом месте мог бы быть парк. Ранее мы рассказывали о борьбе между застройщиками и активистами за Кошкин лес, которая ведётся несколько лет. На одном из участков леса должны были обустроить сквер, однако дело не сдвинулось с мёртвой точки.

«Холмогоры» вырастут в над Кошкиным лесом: мэрия Уфы изменила проект застройки
Узнать подробнее

Мы обратились за комментариями в «Горзеленхоз». Там предположили, что вырубка происходит по разрешению, но посоветовали обратиться в управление коммунального хозяйства и благоустройства города. В отделе благоустройства мэрии трубку не взяли.

Ранее власти говорили, что в лесу спиливают аварийные деревья. Однако жители ближайших кварталов заявили, что сплошной вырубке подвергаются целые растения.

#Общество#Город#Уфа#Новости Уфы#Вырубка леса#Идэль Гумеров
Подпишитесь
«Возмущены раздолбайством»: Что происходит с общественным транспортом в Уфе
Сегодня, 10:29
В Уфе задержали мигрантов, которые подожгли двоих посетителей развлекательного центра
Сегодня, 09:33
Спортсмен, ветеран СВО: что известно о 22-летнем депутате Курултая Башкирии
Сегодня, 06:34
«Дым идёт из-под крыши» — директор горящей базы отдыха под Уфой дал комментарий
Сегодня, 11:14
Выбор экспертов: дом или квартира, новостройка или вторичка?
Вчера, 10:14