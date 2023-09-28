Уфимский лес, ставший лакомым кусков для застройщиков и закладчиков, начали вырубать

По мнению автора поста, на этом месте мог бы быть парк. Ранее мы рассказывали о борьбе между застройщиками и активистами за Кошкин лес, которая ведётся несколько лет. На одном из участков леса должны были обустроить сквер, однако дело не сдвинулось с мёртвой точки.