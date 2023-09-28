«Могут легко оказаться под машиной!» — В Башкирии неизвестные сбили учительницу

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В Благовещенске сбили школьную учительницу, сообщает Ufa1.ru. Она получила переломы, поэтому её пришлось доставлять в уфимскую больницу.
Как передают коллеги, дело в том, что все входы и выходы к школе перекрыты, поэтому детям и учителям приходится передвигаться вдоль забора. А это создаёт опасную ситуацию, когда не все могут уместиться на узкой тропинке.
Мы обратились в управление образования Благовещенского района. Там нам обещали перезвонить после установления обстоятельств произошедшего.