mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

В Башкирии неизвестные сбили учительницу

«Могут легко оказаться под машиной!» — В Башкирии неизвестные сбили учительницу

28 сентября 2023, 11:03

В Башкирии неизвестные сбили учительницу

Причиной может быть не только неосторожность пострадавшей

В Благовещенске сбили школьную учительницу, сообщает Ufa1.ru. Она получила переломы, поэтому её пришлось доставлять в уфимскую больницу.

Как передают коллеги, дело в том, что все входы и выходы к школе перекрыты, поэтому детям и учителям приходится передвигаться вдоль забора. А это создаёт опасную ситуацию, когда не все могут уместиться на узкой тропинке.

Мы обратились в управление образования Благовещенского района. Там нам обещали перезвонить после установления обстоятельств произошедшего.

#Общество#Происшествия#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Уфимский лес, ставший лакомым кусков для застройщиков и закладчиков, начали вырубать
Сегодня, 10:34
«Возмущены раздолбайством»: Что происходит с общественным транспортом в Уфе
Сегодня, 10:29
В Уфе задержали мигрантов, которые подожгли двоих посетителей развлекательного центра
Сегодня, 09:33
Спортсмен, ветеран СВО: что известно о 22-летнем депутате Курултая Башкирии
Сегодня, 06:34
«Дым идёт из-под крыши» — директор горящей базы отдыха под Уфой дал комментарий
Сегодня, 11:14
Выбор экспертов: дом или квартира, новостройка или вторичка?
Вчера, 10:14