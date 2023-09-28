Мэр Сочи вошел в тройку лидеров национального рейтинга градоначальников

Можно было ожидать, что лидирующие позиции займут Москва и Казань, однако то, что на третьем месте — мэр Сочи Алексей Копайгородский, — примечательный и показательный результат. Город и прилегающая к нему территория становятся курортным локомотивом российской экономики и соцсферы.