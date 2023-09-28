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Мэр Сочи Копайгородский вошел в топ-3 национального рейтинга градоначальников

Мэр Сочи вошел в тройку лидеров национального рейтинга градоначальников

28 сентября 2023, 12:39
СочиМэр
Фото: 1MI
Мэр Сочи Копайгородский вошел в топ-3 национального рейтинга градоначальников
Мэр города Сочи Алексей Копайгородский занял третье место в национальном рейтинге градоначальников, который подготовили ЦИК «Рейтинг» и Финансовый университет при Правительстве РФ. Его обошли только главы Москвы и Казани, занявшие первое и второе места соответственно.
Глава Сочи Алексей КопайгородскийГлава Сочи Алексей Копайгородский
Глава Сочи Алексей Копайгородский
Фото: wikimedia.org

Как сообщается, рейтинг выстраивался на основе опросов экспертов, политологов и на результатах анкетирования респондентов. Эта работа была проведена в августе — сентябре. Оценивались градоначальники ключевых городов и нескольких финансово-экономических центров, включая курортный Сочи. Всего — 88 городов, передает kommersant.ru.

Можно было ожидать, что лидирующие позиции займут Москва и Казань, однако то, что на третьем месте — мэр Сочи Алексей Копайгородский, — примечательный и показательный результат. Город и прилегающая к нему территория становятся курортным локомотивом российской экономики и соцсферы.

Что поменялось в Сочи с приходом Копайгородского

Опрошенные эксперты отметили, что Копайгородский сократил дефицит мест в школах и детсадах Сочи и начал строительство в социальной сфере. Так, новым генпланом города-курорта под строительство соцобъектов определены сразу несколько сотен земельных участков. Показательно, что Копайгородский удерживается в тройке лидеров второй год подряд.

Политологи также отметили работу сочинской администрации в части обновления инженерных сетей, сохранения объектов культурного наследия. Сочинские власти построили работающую систему поддержки семей участников СВО и работников соцсферы. Так, педагоги получили скидку 50% на оплату проезда в общественном транспорте, возможность проживать в служебных квартирах или получать компенсацию за аренду жилья.

Отмечается, что реализовать эти задачи мэрии Сочи во многом помогло сотрудничество с федеральным центром через участие в госпрограммах и приоритетных нацпроектах.

#Мнения#Мэр#Копайгородский Алексей Сергеевич#Сочи
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