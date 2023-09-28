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В ГИБДД Уфы прокомментировали массовое ДТП на проспекте Октября

Массовое ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Уфе

28 сентября 2023, 03:29
Фото: 1MI

В ГИБДД Уфы прокомментировали массовое ДТП на проспекте Октября

Вечером 27 сентября в Уфе произошло столкновение четырех автомашин, одна из которых опрокинулась, сообщили в пресс-службе ГИБДД Уфы.

По предварительным данным, 28-летний водитель за рулем Kia К5, следовал по улице Российская по направлению на проспекта Октября, в какой-то момент он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Vesta. От удара удара «Киа» столкнулась с Hyundai Tucso», которая, в свою очередь, опрокинулась на припаркованную Nissan Almera.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Отмечается, что никто из водителей и пассажиров в результате дорожного инцидента не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП начато разбирательство.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Напомним, ранее массовое ДТП с участием грузового транспорта произошло на трассе в Бирском районе. По информации пресс-службы ГИБДД по Башкирии, в результате ДТП водитель и его пассажир одного из авто скончались от полученных травм.

#Уфа#ДТП#Дороги#Новости Уфы#Транспорт#Азамат Нухов#Происшествие
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