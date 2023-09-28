Массовое ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Уфе

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
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Updated Сегодня, 03:42
По предварительным данным, 28-летний водитель за рулем Kia К5, следовал по улице Российская по направлению на проспекта Октября, в какой-то момент он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Vesta. От удара удара «Киа» столкнулась с Hyundai Tucso», которая, в свою очередь, опрокинулась на припаркованную Nissan Almera.
Отмечается, что никто из водителей и пассажиров в результате дорожного инцидента не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП начато разбирательство.
Напомним, ранее массовое ДТП с участием грузового транспорта произошло на трассе в Бирском районе. По информации пресс-службы ГИБДД по Башкирии, в результате ДТП водитель и его пассажир одного из авто скончались от полученных травм.