Массовое ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Уфе

По предварительным данным, 28-летний водитель за рулем Kia К5, следовал по улице Российская по направлению на проспекта Октября, в какой-то момент он допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Vesta. От удара удара «Киа» столкнулась с Hyundai Tucso», которая, в свою очередь, опрокинулась на припаркованную Nissan Almera.