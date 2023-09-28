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Updated Сегодня, 12:25

Прокуратура берёт на контроль обстоятельства пожара на «Лукоморье» под Уфой

Крупный пожар под Уфой: в дело вмешивается прокуратура

28 сентября 2023, 12:13
Фото: 1MI

Прокуратура берёт на контроль обстоятельства пожара на «Лукоморье» под Уфой

Прокурор Уфимского района координирует действия оперативников

Прокуратура Башкирии взяло на контроль установление всех обстоятельств пожара, произошедшего сегодня на базе отдыха «Лукоморье». Надзорному органу предстоит узнать причины пожара и, возможно, принять процессуальное решение по вопросу.

По данным прокуратуры, днём загорелось несколько строений на ул. Садовой в селе Михайловке. Директор комплекса «Лукоморье» рассказал о том, что персонал заведения удалось вывести.

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Видео: Прокуратура Башкортостана

По данным МЧС, пострадавших при пожаре нет. На тушение пожара выехали 6 единиц техники. Действия правоохранителей и спецслужб на месте пожара координирует прокурор Уфимского района Рустем Шайбаков.

#Видео#Уфа#Пожар#Прокуратура#Новости Башкирии#Происшествие#Идэль Гумеров#Уфимский район#Лукоморье
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