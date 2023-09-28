Крупный пожар под Уфой: в дело вмешивается прокуратура

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Прокуратура Башкирии взяло на контроль установление всех обстоятельств пожара, произошедшего сегодня на базе отдыха «Лукоморье». Надзорному органу предстоит узнать причины пожара и, возможно, принять процессуальное решение по вопросу.
По данным прокуратуры, днём загорелось несколько строений на ул. Садовой в селе Михайловке. Директор комплекса «Лукоморье» рассказал о том, что персонал заведения удалось вывести.
По данным МЧС, пострадавших при пожаре нет. На тушение пожара выехали 6 единиц техники. Действия правоохранителей и спецслужб на месте пожара координирует прокурор Уфимского района Рустем Шайбаков.