Крупная финансовая группа выкупила торговый центр МЕГА в Уфе

Ранее сеть «МЕГА» принадлежала шведской компании Igska Centres, управлявшей в том числе магазинами IKEA. После осложнения международных отношений, в марте прошлого года компания приостановила работу IKEA по всей стране (в том числе и в Уфе), а затем провела онлайн-распродажу. Онлайн-распродажа происходила с большими проблемами — её приходилось приостанавливать и запускать заново, потому что переставал работать сайт, сервис не справлялся с нагрузками.