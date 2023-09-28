Крупная финансовая группа выкупила торговый центр МЕГА в Уфе

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Группа «Газпромбанк» объявила о том, что она выкупила 14 торговых центров МЕГА в России. В том числе — в Уфе.
Детали сделки не раскрываются. Заместитель председателя правления финансовой группы Тигран Хачатуров заявил, что одна из задач сделки — обеспечение «непрерывности бизнеса и защиты потребителей».
Ранее сеть «МЕГА» принадлежала шведской компании Igska Centres, управлявшей в том числе магазинами IKEA. После осложнения международных отношений, в марте прошлого года компания приостановила работу IKEA по всей стране (в том числе и в Уфе), а затем провела онлайн-распродажу. Онлайн-распродажа происходила с большими проблемами — её приходилось приостанавливать и запускать заново, потому что переставал работать сайт, сервис не справлялся с нагрузками.