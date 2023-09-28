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Директор базы отдыха под Уфой прокомментировал пожар в «Лукоморье»

«Дым идёт из-под крыши» — директор горящей базы отдыха под Уфой дал комментарий

28 сентября 2023, 11:14
Фото: 1MI

Директор базы отдыха под Уфой прокомментировал пожар в «Лукоморье»

По словам Владимира Ахтямова, персонал удалось вывести

Директор базы отдыха «Лукоморье» Владимир Ахтямов дал первые комментарии о происходящем пожаре. Напомним, находящийся рядом с селом Михайловка комплекс сейчас тушат пожарные.

Ахтямов сказал, что в настоящий момент трудно сказать о причинах пожара. По его словам, возгорание произошло в одном из зданий комплекса, затем сработал пожарный извещатель.

«Когда побежали на место, обнаружили, что уже дым идёт из-под крыши.

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После этого была вызвана пожарная служба. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседнее здание. Ахтямов уверяет, что весь персонал «Лукоморья» удалось вывести, клиентов на момент пожара не было.

#Уфа#Новости Башкирии#МЧС#Происшествие#Идэль Гумеров#Лукоморье
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