«Дым идёт из-под крыши» — директор горящей базы отдыха под Уфой дал комментарий

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Директор базы отдыха «Лукоморье» Владимир Ахтямов дал первые комментарии о происходящем пожаре. Напомним, находящийся рядом с селом Михайловка комплекс сейчас тушат пожарные.
Ахтямов сказал, что в настоящий момент трудно сказать о причинах пожара. По его словам, возгорание произошло в одном из зданий комплекса, затем сработал пожарный извещатель.
«Когда побежали на место, обнаружили, что уже дым идёт из-под крыши.
После этого была вызвана пожарная служба. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседнее здание. Ахтямов уверяет, что весь персонал «Лукоморья» удалось вывести, клиентов на момент пожара не было.