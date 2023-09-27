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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Жертвы мошенницы из Уфы не могут вернуть потерянные деньги

Жертвы мошенницы из Уфы не могут вернуть потерянные деньги

27 сентября 2023, 13:06
Фото: Екатерина Галкина / 1MI
Вкладчики, лишившиеся накоплений по вине сотрудницы банка «Уралсиб», начались обращаться за помощью к адвокатам, чтобы вернуть деньги, однако банк не спешит идти навстречу клиентам.

О возникшей проблеме рассказал юрист Тимур Я. По его словам, обманутые люди продолжают обращаться к нему по данному вопросу. Банку уже направлена досудебная претензия, требующая возмещения потерянных средств, однако деньги никому получить так и не удалось даже со всеми документами на руках. «Уралсиб» находит всё новые причины не возмещать ущерб, причинённой Лилией Т.

Тем не менее, как свидетельствуют документы, сумма причинённого ущерба на данный момент составляет уже более 50 миллионов рублей. Предположительно, она может возрасти до 300 миллионов и больше.

Известно, что договоры предполагаемая мошенница заключала ещё с 2015 года, вместе с этим она выплачивала своим клиентам проценты, выдавала на руки всю необходимую документацию с имеющейся печатью «Уралсиба», а также заключала дополнительные соглашения. Вкладчики могли снимать деньги через банковскую кассу, открывать вклады. Большая часть договоров имеет ставки от 6 до 11% годовых.

Со слов представителей банка, в настоящий момент продолжается служебная проверка. Они предполагают, что сотрудница могла провернуть мошенническую схему, напрямую не относящуюся к деятельности «Уралсиба».

Как сообщает издательство «Пруфы» со ссылкой на лицо, имеющее отношение к банку, следствие ещё не занялось этим делом. Лилия Т. даже не имеет официального статуса подозреваемой по делу, а её мошеннические схемы пока не удаётся раскрыть. В связи с этим банк не имеет права отвечать на вопросы в отношении сотрудницы в силу закона о сохранении персональных данных. Сейчас женщина считается пропавшей без вести. Лишь после следственных мероприятий и возбуждения уголовного дела будет решено, какой статус ей присудить. К сожалению, о ходе следствия от представителей МВД узнать не удалось.

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