Жертвы мошенницы из Уфы не могут вернуть потерянные деньги

Как сообщает издательство «Пруфы» со ссылкой на лицо, имеющее отношение к банку, следствие ещё не занялось этим делом. Лилия Т. даже не имеет официального статуса подозреваемой по делу, а её мошеннические схемы пока не удаётся раскрыть. В связи с этим банк не имеет права отвечать на вопросы в отношении сотрудницы в силу закона о сохранении персональных данных. Сейчас женщина считается пропавшей без вести. Лишь после следственных мероприятий и возбуждения уголовного дела будет решено, какой статус ей присудить. К сожалению, о ходе следствия от представителей МВД узнать не удалось.