Выбор экспертов: дом или квартира, новостройка или вторичка?

— Если покупаете квартиру в новостройке, то вы как первый владелец сможете сразу отремонтировать ее на свой вкус, не переделывая предпочтения предыдущих хозяев. В доме новые коммуникации, планировку можно подобрать на свое усмотрение — в отличие от «вторички», которая зачастую исчерпывается сталинками и хрущевками. Кроме того, новые ЖК сейчас строят как маленький город внутри города, где вы живете бок о бок с единомышленниками, близкими вам по статусу, а у детей будет своя закрытая и безопасная территория для игр. Также вы заочно устраняете возможные проблемы с предыдущими собственниками, которые вдруг захотят заявить свои права. Не последнее достоинство — квартплата: в этом плане новостройку содержать выгоднее. С другой стороны, если вы выбираете «вторичку», то вы можете сразу сюда переехать, а не ждать несколько лет, пока новостройку сдадут в эксплуатацию.