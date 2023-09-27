В Уфе планируется прощальный бой Монсона против Тактарова

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:32
В Уфе может состояться второй поединок между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым по правилам MMA. Об этом сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на промоутера Владимира Хрюнова.
Ориентировочно бой состоится во второй половине ноября. Проводится он будет в Уфе, так как Монсон недавно был избран в парламент Башкортостана.
Первый бой между Тактаровым и Монсоном проходил 18 августа и не выявил победителя. Желание провести второй поединок изъявил после боя Тактаров.