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Posted Сегодня, 03:30

Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 03:32

Updated Сегодня, 03:32

В Уфе планируется прощальный бой Монсона против Тактарова

27 сентября 2023, 03:30
Об организации поединка сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

В Уфе может состояться второй поединок между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым по правилам MMA. Об этом сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на промоутера Владимира Хрюнова.

Ориентировочно бой состоится во второй половине ноября. Проводится он будет в Уфе, так как Монсон недавно был избран в парламент Башкортостана.

Первый бой между Тактаровым и Монсоном проходил 18 августа и не выявил победителя. Желание провести второй поединок изъявил после боя Тактаров.

#Элина Сайфранова
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