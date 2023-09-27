mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

В Уфе буйный школьник разбил стеклянную дверь ногой и получил порезы

В Уфе буйный школьник разбил стеклянную дверь ногой и получил порезы

27 сентября 2023, 04:13
Фото: 1MI
Инцидент произошел на улице Орджоникидзе.

В Уфе школьник ногой выбил стеклянную дверь и получил порезы. Инцидент произошел на улице Орджоникидзе 30/1. Подросток в ответ на оскорбление сверстника со всей силы влетел ногой в стеклянный проем двери. Кадры с камер видеонаблюдения были опубликованы в телеграм-канале.

Известно, что в результате школьник получил порезы. По информации телеграм-канала, «скорую» не вызывали, первая помощь ему была оказана на месте.

#Видео#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Отопительный сезон начался в Башкирии: где уже включили тепло
Сегодня, 04:49
Гибель пациента, изувеченного топором в массовой драке в Уфе, опровергли в Минздраве
Сегодня, 05:59
Стоит на краю пропасти и трещит по швам: что происходит в уфимской многоэтажке
Вчера, 07:24
В Башкирии горит склад с химическими веществами
Сегодня, 06:10
Яндекс Карты изучили отзывы на уфимские рестораны и бары
Вчера, 11:26
Талан построит новый живой квартал с общественным парком на входе
Вчера, 08:59