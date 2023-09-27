В Уфе буйный школьник разбил стеклянную дверь ногой и получил порезы

В Уфе школьник ногой выбил стеклянную дверь и получил порезы. Инцидент произошел на улице Орджоникидзе 30/1. Подросток в ответ на оскорбление сверстника со всей силы влетел ногой в стеклянный проем двери. Кадры с камер видеонаблюдения были опубликованы в телеграм-канале.