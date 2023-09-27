В Уфе буйный школьник разбил стеклянную дверь ногой и получил порезы

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
В Уфе школьник ногой выбил стеклянную дверь и получил порезы. Инцидент произошел на улице Орджоникидзе 30/1. Подросток в ответ на оскорбление сверстника со всей силы влетел ногой в стеклянный проем двери. Кадры с камер видеонаблюдения были опубликованы в телеграм-канале.
Известно, что в результате школьник получил порезы. По информации телеграм-канала, «скорую» не вызывали, первая помощь ему была оказана на месте.