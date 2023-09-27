В России представили полностью отечественный симулятор полета дронов

Важным аспектом тренажера является возможность создания электромагнитных помех, различных сценариев в зависимости от рельефа местности, а также добавления на карту разной техники. Это позволяет операторам дронов получить ценный опыт и обучиться различным ситуациям, с которыми они могут столкнуться в реальных условиях работы.