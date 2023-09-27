В России представили полностью отечественный симулятор полета дронов

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Программно-аппаратный комплекс под названием «Квадросим» разработан учеными Университета 2035, которые являются членами Национальной технологической инициативы (НТИ), пишет RT.
Согласно словам одного из разработчиков проекта Егора Сечинского, пользователи этого комплекса смогут полностью контролировать условия полета. Они смогут выбирать погодные условия, время суток и даже модель дрона с определенными характеристиками, такими как скорость, грузоподъемность и дальность связи.
Важным аспектом тренажера является возможность создания электромагнитных помех, различных сценариев в зависимости от рельефа местности, а также добавления на карту разной техники. Это позволяет операторам дронов получить ценный опыт и обучиться различным ситуациям, с которыми они могут столкнуться в реальных условиях работы.