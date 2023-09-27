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В Башкирии «прифотошопили» раненого бойца СВО на фото с вручением ему медали

В Башкирии «прифотошопили» раненого бойца СВО на фото с вручением ему медали

27 сентября 2023, 10:58
Фото: 1MI
«Фотошоп» заметили пользователи соцсетей. В администрации района республики объяснили инцидент.

Пользователи соцсетей назвали «фотошопом» фотографии с участником СВО из Башкирии. 18 июля в группе администрации Янаульского района Башкирии «Вконтакте» была опубликована фотографии с бойцом батальона имени Доставалова Артуром Султангалиевым. В посте сообщалось, что Султангалиев «получил из рук военного комиссара Марата Харисова ведомственную медаль Министерства Обороны РФ „Участнику специальной военной операции“».

Фото: vk.com/mryanaulraion

В комментариях к записи пользователи назвали фотографии «очень плохим фотошопом», при этом власти района прокомментировали ситуацию, ответив одному из них:

— Есть такое, пришлось пойти на это в силу некоторых причин… — коротко ответили от имени администрации района.

Отметим, что два дня назад, 25 сентября, государственное издание «Янаульские зори» сообщило о похоронах Султангалиева. По данным «Янаульских зор», боец погиб «после продолжительной болезни вследствие ранения». По этой причине, вероятно, в июле он не смог лично получить награду из рук военкома.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#Валерия Панаева#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО
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