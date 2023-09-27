В Башкирии «прифотошопили» раненого бойца СВО на фото с вручением ему медали

Отметим, что два дня назад, 25 сентября, государственное издание «Янаульские зори» сообщило о похоронах Султангалиева. По данным «Янаульских зор», боец погиб «после продолжительной болезни вследствие ранения». По этой причине, вероятно, в июле он не смог лично получить награду из рук военкома.