mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Отопительный сезон начался в Башкирии: где уже включили тепло

Отопительный сезон начался в Башкирии: где уже включили тепло

27 сентября 2023, 04:49
Фото: 1MI
В первую очередь тепло включат в социальных объектах. Отопление дали уже в целом районе республики

В Бурзянском районе Башкирии накануне начался отопительный сезон. Распоряжение об этом подписал глава муниципалитета Газиз Манапов.

Так, впервую очередь тепло будет включено в детских садах, школах и медицинских учреждениях. Уже после тепло подадут в жилые дома.

Напомним, что, согласно федеральному закону, отопительный сезон начинается, если на протяжении 5 дней температура воздуха не превышала +8 градусов.

#Общество#Элина Сайфранова#Отопительный сезон#Отопление#Новости Башкирии#Новости Уфы#Заморозки#Морозы
Подпишитесь
Гибель пациента, изувеченного топором в массовой драке в Уфе, опровергли в Минздраве
Сегодня, 05:59
Стоит на краю пропасти и трещит по швам: что происходит в уфимской многоэтажке
Вчера, 07:24
В Башкирии горит склад с химическими веществами
Сегодня, 06:10
Яндекс Карты изучили отзывы на уфимские рестораны и бары
Вчера, 11:26
Талан построит новый живой квартал с общественным парком на входе
Вчера, 08:59