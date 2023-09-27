Отопительный сезон начался в Башкирии: где уже включили тепло

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 05:01
В Бурзянском районе Башкирии накануне начался отопительный сезон. Распоряжение об этом подписал глава муниципалитета Газиз Манапов.
Так, впервую очередь тепло будет включено в детских садах, школах и медицинских учреждениях. Уже после тепло подадут в жилые дома.
Напомним, что, согласно федеральному закону, отопительный сезон начинается, если на протяжении 5 дней температура воздуха не превышала +8 градусов.