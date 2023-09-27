mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

В Башкирии горит склад с химическими веществами

В Башкирии горит склад с химическими веществами

27 сентября 2023, 06:10
Фото: скриншот с видео
Пожар начался на территории катализатороного завода в Ишимбае.

В Башкирии пожарные тушат складское здание на территории катализатороного завода в Ишимбае. Как сообщает пресс-служба МЧС РБ, сообщение о возгорании поступило в 9:45.

По предварительным данным внутри могут находиться химические вещества. Силы и средства МЧС были привлечены по повышенному рангу пожара.

Видео: МЧС РБ
— В текущий момент: плотное задымление, подано 3 пожарных ствола, в том числе на охлаждение рядом расположенных строений. О пострадавших информация не поступала, — добавили в ведомстве.

Известно также, что для проведения замеров ПДК на место была направлена передвижная лаборатория химико-радиометрического центра Госкомитета РБ по ЧС.

#Общество#Происшествия#Видео#Элина Сайфранова#Пожар#Происшествие#Пожар на складе
Подпишитесь
Отопительный сезон начался в Башкирии: где уже включили тепло
Сегодня, 04:49
Гибель пациента, изувеченного топором в массовой драке в Уфе, опровергли в Минздраве
Сегодня, 05:59
Стоит на краю пропасти и трещит по швам: что происходит в уфимской многоэтажке
Вчера, 07:24
Яндекс Карты изучили отзывы на уфимские рестораны и бары
Вчера, 11:26
Талан построит новый живой квартал с общественным парком на входе
Вчера, 08:59