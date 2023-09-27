В Башкирии горит склад с химическими веществами

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В Башкирии пожарные тушат складское здание на территории катализатороного завода в Ишимбае. Как сообщает пресс-служба МЧС РБ, сообщение о возгорании поступило в 9:45.
По предварительным данным внутри могут находиться химические вещества. Силы и средства МЧС были привлечены по повышенному рангу пожара.
— В текущий момент: плотное задымление, подано 3 пожарных ствола, в том числе на охлаждение рядом расположенных строений. О пострадавших информация не поступала, — добавили в ведомстве.
Известно также, что для проведения замеров ПДК на место была направлена передвижная лаборатория химико-радиометрического центра Госкомитета РБ по ЧС.