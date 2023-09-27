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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Суд Башкирии вынес приговор женщине, укравшей деньги своего приёмного ребёнка

Суд Башкирии вынес приговор женщине, укравшей деньги своего приёмного ребёнка

27 сентября 2023, 11:28
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Виновной признана 44-летняя жительница Кумертау, снявшая со счёта ребёнка деньги на собственные нужды.

Как сообщает следственный комитет Башкирии, летом прошлого года женщина своевольно определилась, как использовать пособие, выданное ребёнку, опеку над которым она оформила в 2017 году. Сняв с накопительного счёта несовершеннолетнего сумму в 580 000 рублей, она приобрела для себя квартиру в Кумертау. Право владения подсудимая оформила на себя, обделив ребёнка. В отчёте злоумышленница попыталась скрыть факт нецелевого использования денежных средств, однако всё равно предстала перед судом по статье 160 части 3 уголовного кодекса России.

Подсудимая признала вину и возместила пострадавшему ребёнку сумму причинённого ущерба.

Женщине также назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год. Столько же продлится её испытательный срок. В настоящий момент приговор пока не вступил в законную силу.

Случаи кражи денежных средств, к сожалению, не являются редкими. Ранее Mkset рассказал о самых громких случаях мошенничества в банковской сфере Башкирии.

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