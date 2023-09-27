Суд Башкирии вынес приговор женщине, укравшей деньги своего приёмного ребёнка

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Как сообщает следственный комитет Башкирии, летом прошлого года женщина своевольно определилась, как использовать пособие, выданное ребёнку, опеку над которым она оформила в 2017 году. Сняв с накопительного счёта несовершеннолетнего сумму в 580 000 рублей, она приобрела для себя квартиру в Кумертау. Право владения подсудимая оформила на себя, обделив ребёнка. В отчёте злоумышленница попыталась скрыть факт нецелевого использования денежных средств, однако всё равно предстала перед судом по статье 160 части 3 уголовного кодекса России.
Подсудимая признала вину и возместила пострадавшему ребёнку сумму причинённого ущерба.
Женщине также назначили наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год. Столько же продлится её испытательный срок. В настоящий момент приговор пока не вступил в законную силу.
Случаи кражи денежных средств, к сожалению, не являются редкими. Ранее Mkset рассказал о самых громких случаях мошенничества в банковской сфере Башкирии.