Суд Башкирии вынес приговор женщине, укравшей деньги своего приёмного ребёнка

Как сообщает следственный комитет Башкирии, летом прошлого года женщина своевольно определилась, как использовать пособие, выданное ребёнку, опеку над которым она оформила в 2017 году. Сняв с накопительного счёта несовершеннолетнего сумму в 580 000 рублей, она приобрела для себя квартиру в Кумертау. Право владения подсудимая оформила на себя, обделив ребёнка. В отчёте злоумышленница попыталась скрыть факт нецелевого использования денежных средств, однако всё равно предстала перед судом по статье 160 части 3 уголовного кодекса России.