Сразу несколько исторических зданий попали в охраняемую зону культнаследия Башкирии

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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В эту зону входят следующие объекты регионального значения: «Мужское духовное училище», расположенное на улице Заки Валиди, 32 (улица Гоголя, 11), «Контрольная палата» на улице Гоголя, 13 и «Здание главного корпуса Башкирского государственного университета» на улице Заки Валиди, 32. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
В рамках своей компетенции Башкультнаследие ответственно за участие внесения информации о границах зон охраны объектов культурного наследия регионального значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Также, утверждается особый режим использования земель и градостроительные требования в границах территорий данных зон.
Использование площадей для строительства зданий и сооружений, а также установка вышек связи и инженерных сетей на поверхности не разрешается. Ограничения вступают в силу во время проведения капитального ремонта и реконструкции. Возможность осуществления хозяйственной деятельности, необходимой для сохранения объектов культурного наследия, также ограничена. Включая запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, временных построек и объектов (таких как автостоянок, киосков, навесов), а также установку кондиционеров, антенн и прочего инженерного оборудования (за исключением архитектурной подсветки).
Ранее Mkset сообщал, что «Дом советов», расположенный по улице Карла Маркса, 12, признан объектом культурного наследия регионального значения. Местность объекта культуры распространяется на 4,1 тыс./м². В обозначенных границах запрещены любые работы, если они не преследуют цели по сохранению памятника. На сегодняшний момент здание исполняет роль одного из главных корпусов УУНиТ.