Сразу несколько исторических зданий попали в охраняемую зону культнаследия Башкирии

Использование площадей для строительства зданий и сооружений, а также установка вышек связи и инженерных сетей на поверхности не разрешается. Ограничения вступают в силу во время проведения капитального ремонта и реконструкции. Возможность осуществления хозяйственной деятельности, необходимой для сохранения объектов культурного наследия, также ограничена. Включая запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, временных построек и объектов (таких как автостоянок, киосков, навесов), а также установку кондиционеров, антенн и прочего инженерного оборудования (за исключением архитектурной подсветки).