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Смертельное ДТП на трассе в Башкирии — один автомобиль с пассажирами воспламенился

Смертельное ДТП на трассе в Башкирии — один автомобиль с пассажирами воспламенился

27 сентября 2023, 17:48
Фото: МЧС России
Три машины — две легковушки и одна фура столкнулись вечером на трассе в Бирском районе, в результате аварии два человека погибли, сообщили в Госавтоинспекции Башкирии.

ДТП произошло на 77 км дороги Уфа-Бирск-Янаул. После столкновения трёх машин загорелась «Lada Xray». Водителя и пассажира удалось извлечь из авто, но они скончались до приезда скорой. С травмами в больницу госпитализировали другого участника аварии — водителя кроссовера «Kia Sportage».

Сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранители, которые выясняют обстоятельства и детали произошедшего.

Ранее серьезное ДТП случилось в центре Уфы с участием «Ниссан Микра» и пассажирского автобуса «ГАЗель», который следовал по маршруту номер 244. Четыре человека были госпитализированы в больницу.

Также сообщалось о вахтовике из Башкирии, который попал в смертельную аварию под Тобольском. 16 сентября «Чери» выехал на встречную полосу и столкнулся со «Шкодой», водительница которой погибла.

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#Общество#Башкирия#Уфа#ДТП#Происшествие#Госавтоинспекция
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