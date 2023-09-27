Смертельное ДТП на трассе в Башкирии — один автомобиль с пассажирами воспламенился

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
ДТП произошло на 77 км дороги Уфа-Бирск-Янаул. После столкновения трёх машин загорелась «Lada Xray». Водителя и пассажира удалось извлечь из авто, но они скончались до приезда скорой. С травмами в больницу госпитализировали другого участника аварии — водителя кроссовера «Kia Sportage».
Сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранители, которые выясняют обстоятельства и детали произошедшего.
Ранее серьезное ДТП случилось в центре Уфы с участием «Ниссан Микра» и пассажирского автобуса «ГАЗель», который следовал по маршруту номер 244. Четыре человека были госпитализированы в больницу.
Также сообщалось о вахтовике из Башкирии, который попал в смертельную аварию под Тобольском. 16 сентября «Чери» выехал на встречную полосу и столкнулся со «Шкодой», водительница которой погибла.